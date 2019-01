Żabka 24/7. W Polsce pojawią się całodobowe sklepy bez kas i ze sztuczną inteligencją

Informacja o nowatorskim rozwiązaniu została podana podczas największych targów technologicznych NRF odbywających się w Nowym Jorku, w połowie stycznia 2019. Firma technologiczna tworząca najbardziej zaawansowane systemy automatyzacji sklepów na świecie - AiFi oraz Żabka ogłosiły, że wspólnie wdrożą unikatową na rynku technologię sztucznej inteligencji oraz sensor fusion, łączącej informacje z sensorów rejestrujących różne typy danych jak waga czy obraz.

W wyniku współpracy firm, w Polsce mają pojawić się sklepy Żabki, które nie będą miały kas. Placówki Żabki określane są jako "sklepy convenience", czyli drobne, lokalne sklepiki, w których znajdziemy:

przede wszystkim gotowe, konfekcjonowane produkty artykuły spożywcze i napoje (mrożonki, konserwy, paczkowane wędliny i sery, lody itp.),

środki czystości osobistej i gospodarczej,

gazety,

zapałki, baterie itp.

Jak zapowiedziano podczas targów w Stanach Zjednoczonych, w najbliższych miesiącach firmy wspólnie stworzą prototyp sklepu, który będzie dostępny dla klientów. Dzięki niemu firmy zdobędą wiedzę i doświadczenie umożliwiające wdrożenie tej technologii na szerszą skalę. To jednak nie koniec nowości.

Żabka - sklep w kontenerze

- Żabka planuje rozwój formatu sklepów kontenerowych, które do tej pory lokalizowała m.in. sezonowo w nadmorskich kurortach. AiFi dostarczy nową technologię, umożliwiającą wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności sklepów, m.in. stworzenie placówek bezkasowych, które będą w pełni zautomatyzowane i dostępne przez cały rok 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu - podają przedstawiciele sieci w oficjalnym komunikacie.

Jak czytamy w dokładnym opisie pomysłu: "Koncept samoobsługowego sklepu Żabka to projekt kontenera, niemal gotowego do podłączenia, który może działać bez personelu. Ta sama technologia będzie wdrożona w nowych sklepach, jak i w tych unowocześnianych. Projekt AiFi został w pełni dostosowany do wysokich norm prawnych obowiązujących w Europie, by być w pełni bezpieczny i nie naruszać prywatności klientów".

Sztuczna inteligencja pomoże pracownikom

Co podkreślają przedstawiciele Żabki, wdrożenie technologii AiFi ma poprawić obsługę klienta w sklepach, szczególnie tych, gdzie występuje tzw. Żabka Cafe, czyli sprzedaż świeżej kawy czy hot-dogów. - Obsługa sklepu będzie mogła jeszcze lepiej informować o nowych usługach i funkcjonalnościach - czytamy. - Dla Żabki zaprojektowane będą nowe rozwiązania, które wzbogacą obecne sklepy o nową ścieżkę zakupu dla klienta, z pominięciem kasy, jednocześnie zachowując tradycyjną obsługę sprzedawcy. Tego typu placówki będą korzystać z technologii sztucznej inteligencji AiFi, łącząc informacje z czujników i kamer, tak aby umożliwić zakupy z pominięciem kasy. Technologia ta korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji do analizy danych w czasie rzeczywistym, rozpoznania różnych działań klientów oraz produktów. Wykorzystywana technologia umożliwia również szeroki zakres zastosowań, które będą dalej ułatwiać funkcjonowanie franczyzobiorców i sprzedawców. Dzięki analizie w czasie rzeczywistym franczyzobiorcy oraz sprzedawcy będą wiedzieć natychmiastowo m.in. kiedy pojawi się konieczność uzupełnienia zapasów na półkach, jaki jest poziom sprzedaży, które produkty sprzedają się najlepiej, a także otrzymają rekomendacje dotyczące kolejnych zamówień.

Zautomatyzowane sklepy w dużych miastach

Przedstawiciele Żabki podkreślają, że stawiają na wygodę klientów i są jedną z niewielu polskich firm, które decydują się na wprowadzenie takich rozwiązań.

Jesteśmy podekscytowani, że jako pierwsi będziemy mogli zaoferować zupełnie nową jakość sklepów na rynku w Europie. Rozwiązania, jakie tworzymy, mają na celu przede wszystkim dopasować się do oczekiwań naszych klientów, oferując im najnowocześniejsze, najbardziej dogodne oraz najszybsze zakupy, jakie istnieją na rynku. Technologia AiFi pozwoli nam zaoferować klientom szybszą obsługę i zoptymalizować zarządzanie tradycyjnymi sklepami przez franczyzobiorców, ułatwiając im codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo pracujemy nad rozwojem formatu sklepów w pełni zautomatyzowanych, wykorzystywanych m.in. w lokalizacjach o bardzo dużym natężeniu ruchu. Nie możemy się doczekać, kiedy nasi klienci i franczyzobiorcy wspólnie z nami będą mogli doświadczyć nowego wymiaru robienia codziennych zakupów – komentuje Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju.

