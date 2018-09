"Ząbkowska 9, odlatujemy!". Kontrowersyjny projekt artystyczny zostanie zaprezentowany w Święto Pragi [ZDJĘCIA]

Wzbudza kontrowersje, ale i ogromne zainteresowanie. Co chwila ktoś przy niej przystaje, aby uwiecznić ją na fotografii. Nic dziwnego. To w końcu pierwszy taki projekt w Polsce. Artysta - Piotr Janowski (swoje prace wystawiał m.in. w Stawski Gallery w Krakowie, The Polish Museum of America w Chicago, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galerii Hilger w Wiedniu) całkowicie pokrył folią aluminiową ściany kamienicy z 1870 r. Znajdziemy ją przy ul. Ząbkowskiej 9 na Pradze-Północ.

Aluminium - jak mówi sam artysta - ma symbolizować zmiany i rozwój dzielnicy, ale także jej świetlaną przyszłość. Srebro ma "otulać" obdrapane ściany opuszczonej kamienicy.

- Już od dawna myślałem, żeby coś zrobić właśnie na warszawskiej Pradze-Północ. Ta kamienica najbardziej mi odpowiadała przez wzgląd na historię oraz jej wielkość. Oklejenie większej zajęłoby nawet kilka miesięcy - mówi Janowski, dodając: aluminium to most łączący przeszłość Warszawy z teraźniejszością i przyszłością. Gwałtowne zmiany w stolicy widać szczególnie właśnie tutaj.

Jak podkreśla Janowski, prace nad instalacją trwały 9 dni. W samej instalacji (5 dni) pomagała młodzież z ZHP. - To pierwsza tego typu instalacja w Polsce, pierwsza fasada kamienicy została przyozdobiona w ten sposób. Ten projekt dotyczy nas wszystkich. Cieszy mnie kiedy ludzie pytają, czy mogą dotknąć fasady. Cieszę się, kiedy słyszę dyskusje, na które w muzeach nie ma czasu - dodaje Janowski.

Projekt zachwyca w dzień, ale najbardziej okazale prezentuje się wieczorem przy włączonych światłach. Zmienia się przy każdej pogodzie. Jest niebieska przy niebieskim niebie, będzie śnieżna, kiedy spadnie już śnieg.

Oficjalna prezentacja dzieła nastąpi 8 września o godz. 14:00 czyli w trakcie Święta Pragi i Ulicy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze. Do kiedy będziemy mogli ją oglądać? Na pewno do końca roku, choć wszystko będzie zależało od stanu technicznego kamienicy. Autor projektu chciałby jednak, aby pozostał on na Pradze do czasu rewitalizacji kamienicy. - Ubrałem ją w suknię ślubną. Do czasu rewitalizacji - podkreśla Janowski. Niestety, na razie nic nie wiadomo o tym, aby miasto miało wziąć pod opiekę XIX wieczną kamienicę.