Ząbkowska i Mińska zamienią się w deptaki? Weź udział w konsultacjach [WIZUALIZACJE]

W poniedziałek, 8 października, rozpoczynają się dwie ostatnie tury konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulic Ząbkowskiej i Mińskiej, realizowanych w ramach projektu „Na_Prawa Ulic”. Na terenie obu tych ulic pojawią się plansze z proponowanymi koncepcjami przebudowy tych ulic. Są też dostępne na Platformie Konsultacji Społecznych.

Ząbkowska się zmieni [KONCEPCJA]

Głównym celem zmian na Ząbkowskiej jest stworzenie przyjaznej, wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników - zarówno mieszkańców jak i warszawiaków czy turystów odwiedzających to miejsce. Ulica miałaby zyskać charakter pieszy lub pieszo-jezdny i zostać wyłączona z ruchu tranzytowego przy zachowaniu dojazdu do posesji dla mieszkańców. Na Ząbkowskiej ma zostać wyznaczona wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, która mogłaby być wykorzystywana dla różnych form aktywności, dedykowanej integracji społecznej. Poddany do konsultacji projekt zakłada również poprawę estetyki ulicy poprzez zaprojektowanie mobilnych konstrukcji, ogródków gastronomicznych czy podestów scenicznych.

Konsultacje dla ul. Ząbkowskiej:

8 października (poniedziałek), w godz. 18-20 Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, sala nr 009

Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele pracowni projektowej DAWOS.

Spotkania w punktach konsultacyjnych:

18 października (czwartek), w godz. 11-18, róg Ząbkowskiej i Targowej

24 października (środa), w godz. 11-18, róg Ząbkowskiej i Brzeskiej

27 października (sobota), w godz. 10-17, róg Ząbkowskiej i Brzeskiej

Zmiany na Mińskiej [PROJEKT]

Zmiany na Mińskiej mają na celu uspokojenie i zmniejszenie ruchu samochodowego, zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów, zwiększenie przestrzeni dla lokali gastronomicznych, zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, wyznaczenie terenów, które sprzyjałyby integracji mieszkańców. Konsultowany projekt zakłada uspokojenie ruchu i wyznaczenie strefy o ograniczonej prędkości do 30km/h.

Dzięki zmianom, ul. Mińska ma zyskać sporo miejsc przyjaznych mieszkańcom: które pełnią funkcje społeczne (integracyjne, wypoczynkowe, edukacyjne): plac przed szkołą, Plac Kamienny, Placyk Kamionkowski, Placyk Lniany, placyk na osi ul. Gocławskiej – reprezentacyjne miejsce podkreślające zabytkową elewację dawnej Podstacji Trafo, placyk na zakończeniu ul. Rybnej oraz skwery i zieleń Centrum Lokalnego.

Konsultacje w sprawie zmian na ul. Mińskiej:

9 października (wtorek), w godz. 11-18, pod Urzędem Dzielnicy Praga Południe

11 października (czwartek), w godz. 11-18, róg ul. Mińskiej i Bliskiej

13 października (sobota), w godz. 10-17, róg ul. Mińskiej i Grochowskiej (pod sklepem Biedronka)