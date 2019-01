Zablokowane konto na Facebooku? Możesz się odwołać. Ministerstwo Cyfryzacji pomoże anulować "bana na fejsie"

"Dostałeś bana na fejsie?" - pyta hasło na plakacie zamieszczonym w sieci przez świeżo upieczonego wiceministra cyfryzacji. Grafika odnosi się do porozumienia, jakie Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z firmą Facebook. Od teraz każdy użytkownik Facebooka będący zdania, że jego konto zostało zablokowane niesłusznie, może zaskarżyć decyzję portalu do agencji rządowej. Użytkownicy mogą składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowej kontroli czy blokada nastąpiła słusznie - czytamy dalszej części grafiki.

Czy to działa?

Usługa, jak i porozumienie między Facebookiem a Ministerstwem Cyfryzacji to świeży wynalazek. Co za tym idzie - jak dotąd nie słyszeliśmy o przypadkach skutecznych (ani nieskutecznych) interwencji ministerstwa. Rodzi się jednak obawa, że cała operacja jest wyłącznie pozorna. Dlaczego? W serwisie ministerstwa możemy przeczytać, że jeśli portal nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie zamknięte. Oznacza to, że Facebook może ignorować skargi użytkowników, a ci nie są w stanie wymusić reakcji administratorów. Na pocieszenie - usługa jest bezpłatna, więc wysyłając zgłoszenie, teoretycznie nie mamy nic do stracenia.