Zabytkowa balustrada nad trasą WZ zniszczona. Betonowy element spadł pod nogi przechodniów

Balustrada nad trasą WZ uszkodzona

Warszawska starówka to miejsce szczególnie uczęszczane przez turystów oraz mieszkańców stolicy - zwłaszcza niedzielnymi popołudniami. Minionej niedzieli, 9 czerwca, doszło tam to bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W pewnym momencie jeden z elementów balustrady nad trasą W-Z osunął się i runął prosto na chodnik - w miejsce, w którym masa przechodniów korzysta z windy lub ruchomych schodów. Na szczęście betonowa część zabudowy nie trafiła w żadnego z nich i nikomu nic się nie stało. Zarząd Dróg Miejskich będzie teraz ustalać, jak mogło dojść do tego zdarzenia.