Zabytkowe autobusy i linia tramwajowa "T". Podziwiaj Warszawę z pokładu berlieta

Autobusami i tramwajami w ramach Warszawskich Linii Turystycznych będzie można podróżować od soboty 22 czerwca 2019, na podstawie ważnego biletu z taryfy Zarządu Transportu Miejskiego. Konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie – będą kasować bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe. Bilety okresowe, zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku, muszą być aktywowane wcześniej w innym pojeździe lub bramce metra.

Jazda berlietem albo "ogórkiem"

W latach 70. i 80. warszawiaków woziły autobusy, berliety, które ze względu na hałas jaki wytwarzały kursowały nie dłużej niż do godziny 21.00. Niebawem, jak za dawnych lat, będzie można się poczuć wybierając się na przejażdżkę kultowymi pojazdami. - Autobus był przed wszystkim niższy niż „ogórki”, a wejście do niego wiązało się z koniecznością pokonania tylko jednego stopnia. Pierwsze berliety montowano wyłącznie z francuskich podzespołów. W Warszawie skierowano je do obsługi pospiesznej linii A z Bielan do pętli Wilanowska. Niestety nadzieje pokładane w nowych wozach okazały się płonne. Autobusy był awaryjne, głośne i dużo paliły. Rozpoczęto prace nad modelem lepiej odpowiadającym potrzebom polskich miast. W efekcie powstała prototypowa wersja – Berliet PR110. Miał on troje drzwi, był dłuższy, cichszy i… równie awaryjny, jak jego poprzednik. Doszły także problemy z częściami zamiennymi i słabą jakością podzespołów polskiej produkcji. Dodatkowo jelczańska fabryka nie nadążała z produkcją wozów. Berliety nie gościły więc długo w Warszawie. Ostatnie zjechały z tras 32 lata temu - przypomina kawał warszawskiej historii klub miłośników komunikacji miejskiej.