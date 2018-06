Zabytkowej alei lip z Sochaczewa do Żelazowej Woli grozi wycinka. Wszystko przez remont drogi wojewódzkiej nr 580. Radni rozpoczęli walkę o 130 drzew. Dalsza część artykułu poniżej.

Wycinką zagrożonych jest 130 pięknych drzew rosnących po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 580, która łączy Sochaczew z Żelazową Wolą. Remontem drogi wojewódzkiej i związanymi z tym planami wycinki zaniepokojeni są radni Sejmiku Wojewódzkiego. Radny Krzysztof Strzałkowski zwrócił się nawet do Marszałka Województwa z prośbą o wyjaśnienia."Popieram opinie mieszkańców, którym nie są obojętne te wspaniałe drzewa, które pomimo złego stanu fizycznego dożyły nawet 180 lat, dochodzą do 20 metrów wysokości i mają 400 cm w obwodzie. Uważam, że te zabytkowe drzewa powinny być objęte leczeniem, a nie przeznaczone do likwidacji , gdyż są kłopotliwe i nie ułatwiają remontu projektodawcom" - podkreśla Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa MazowieckiegoBurzą się również sami mieszkańcy. Powstała już nawet grupa obrońców alei lipowej, którzy planują dowieźć, że można pogodzić przebudowę drogi z ochroną środowiska