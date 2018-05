W sobotę, 12 maja na ulice Warszawy wyruszyła ponownie linia T. Turystyczny tramwaj zabiera pasażerów do najciekawszych miejsc w stolicy.

Wycieczka tramwajem linii T to idealny sposób na zwiedzanie i poznanie historii stolicy. Średnio godzinna przejażdżka maszyną obfituje w liczne atrakcje turystyczne W tym roku Tramwaje Warszawskie świętują 110-lecie elektryfikacji, a linia jest ciekawym uzupełnieniem oferty Warszawskich Linii Turystycznych.Tramwaj linii T jeździ w godzinach 11.00 – 19.30, ale do 17 czerwca trasa będzie się nieco zmieniała.PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa - Jagiellońska – rondo S. Starzyńskiego – S. Starzyńskiego – most Gdański – Z. Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZAPL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – pl. T.W. Wilsona – J.Słowackiego – METRO MARYMONT – ks. J. Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZAPL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – rondo S. Starzyńskiego - Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZAPL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Filtrowa – PL. NARUTOWICZAW tramwajach linii T będą honorowane wszystkie bilety z taryfy ZTM, a konduktorzy z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej będą przystawiali specjalną pieczątkę na biletach jednorazowych przesiadkowych (75- i 90-minutowych) i czasowych (20-minutowych). Bilety okresowe (dobowe, weekendowe, 30- i 90-dniowe) należy wcześniej skasować (aktywować kartę) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub bramce metra.