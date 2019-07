Zaczytane altany w Warszawie? W stolicy mogą pojawić się wyjątkowe kabiny do czytania książek

Niedawno informowaliśmy Was, że pod Warszawą urzeczywistniono marzenie każdego mola książkowego - zbudowano czytelniczą chatkę. Jest to przytulne miejsce, gdzie można pogrążyć się w ulubionej lekturze i zapomnieć o całym świecie. Istnieje jednak szansa, że aby skorzystać z takiego niezwykłego domku, nie trzeba będzie jechać aż do Adelina, gdzie znajduje się Bookworm Cabin. Projekt ''zaczytanych altan'', czyli ''kilkunastu kulistych altan z wygodnymi siedzeniami i stolikiem umożliwiających odpoczynek z książką'' trafił w tym roku do budżetu obywatelskiego. Szczegóły w artykule poniżej.