Zadbaj o siebie w 2019 roku!

Kobiety w tych czasach są niezwykle zajęte: robią karierę, cały czas się doszkalają, podróżują, uprawiając sport nie rezygnując przy tym z życia rodzinnego. Branża beauty powinna nadążać za tak aktywnymi kobietami i proponować im rozwiązania, które ułatwią im każdy dzień. Takimi rozwiązaniami są makijaż permanentny oraz nowoczesne kosmetyki z nano srebrem i nano złotem. Bo należy dbać o siebie mądrze i korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy świata beauty.

Oszczędzisz w końcu czas i będziesz wyglądać świetnie nawet na siłowni czy basenie!

Makijaż permanentny święci obecnie triumfy i coraz więcej kobiet się na niego decyduje. Poziom usług jest bardzo wysoki, a makijaż wygląda świetnie. - Technika bardzo się rozwinęła i obecnie makijaż permanentny wygląda naturalnie, podkreśla urodę, koryguje niedoskonałości. Bardzo modne są teraz wymodelowane brwi, które nadają twarzy charakteru, zaraz po nim są kreski na powiekach, które mogą zdziałać cuda! Spojrzenie nabiera wyrazu, mimo, że kreseczki są tuż przy linii rzęs. Jeśli ktoś ma blade usta, nadanie im delikatnego koloru, sprawia, że często nie trzeba już używać szminki, wystarczy błyszczyk. W 2019 roku warto poddać się takim zabiegom i zyskać mnóstwo czasu. Zwykły makijaż zajmuje nam od ok. 15 minut (wersja minimalistyczna) do nawet godziny (profesjonalny, pełny make-up). Zrobienie makijażu ust, pociągniecie perfekcyjnej kreski i narysowanie brwi zabiera moim klientkom 20 i więcej minut. Te „zaoszczędzone” 20 minut rano można wykorzystać np. na zjedzenie dobrego śniadania, wypicie w spokoju kawy czy krótki poranny fitness. Makijaż permanentny utrzymuje się około dwóch lat, więc inwestycja w niego to ogromna oszczędność czasu! - mówi Żaneta Stanisławska, która szkoli linergistki w Polsce i zagranicą.

Wyglądasz zawsze dobrze

Dzięki makijażowi permanentnemu będziemy dobrze wyglądać w każdej sytuacji. - To bardzo wygodne zwłaszcza podczas wyjazdów, urlopów, wizyt na basenie czy w saunie. Nie potrzebujemy wodoodpornych kosmetyków, nie musimy martwić się, że wyglądamy jakbyśmy były chore czy niewyspane. Brwi i kreska na oku, naprawdę robią ogromną różnicę w wyglądzie twarzy, więc wykonanie ich jest po prostu wygodne i daje nam pewność, że jesteśmy zadbane w różnych sytuacjach, nawet wtedy, gdy normalnie nie występujemy w makijażu. Pamiętajmy, że pewna siebie kobieta wygląda i czuje się dobrze bez tony podkładu, a makijaż permanentny to delikatne podkreślenie naturalnej urody, która tę pewność tylko podbije – dodaje Żaneta Stanisławska.

Skóra na wagę złota

W 2019 roku zadbajmy także o skórę korzystając z najnowocześniejszych sposobów. Podarujmy sobie kosmetyki ze złotem i srebrem! - _Produkty do pielęgnacji O-Medic, zawierają w sobie cząsteczki nano złota. Cząsteczki te, są nośnikami składników aktywnych, a dostając się w głąb skóry powodują maksymalne działanie u źródła problemu, jakim jest np. starzenie, brak jędrności itp. Są to luksusowe i profesjonalne kosmetyki, które idealnie nadają się do stosowania, zarówno przed, jak i po zabiegach kosmetycznych. Intensywnie nawilżają nawet dojrzałą cerę, odżywiają, sprawiają, że będzie jędrna, napięta, rozświetlona, wygładzona, pełna blasku, bez przebarwień i zaczerwień. Stymulują także syntezę kolagenu. Klientki mogą wybrać dla siebie np. żele myjące, maskę do twarzy czy luksusowy złoty krem, oczywiście wszystkie kosmetyki są z nano złotem _– mówi Żaneta Stanisławska, właścicielka marki O-Medic.

Oczyszczająca moc srebra

Kosmetyki z zawartością nano srebra mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Cząsteczki nano srebra są nośnikami składników aktywnych, które dostając się w głąb skóry skutecznie niwelują np. trądzik czy atopowe zapalenie skóry. - Dzięki stosowaniu kosmetyków ze srebrem, nasza skóra nabierze zdrowego wyglądu. Szczególnie polecam je osobom zmagającym się z powstawaniem zmian trądzikowych i atopowych, gdyż działa biobójczo zabijając 99,9% bakterii, wirusów oraz grzybów. Idealnie nadają się do skóry mieszanej i tłustej. Należy też pamiętać, że w przeciwieństwie do innych kosmetyków przeznaczonych do tego typu skóry, O-Medic nie wysuszają skóry po ich zastosowaniu. Cera z niedoskonałościami i tłusta, także potrzebuje nawilżenia - mówi Żaneta Stanisławska.

W 2019 pozwólmy więc sobie na odrobinę luksusu i zadbajmy o skórę za pomocą najnowocześniejszych kosmetyków. Wykorzystajmy moc srebra i złota i nie bójmy się naturalnego podkreślenia naszej urody za pomocą makijażu permanentnego.

