Zaginął Piotr Rysak. Nowe informacje od taksówkarza: "Wysiadł na moście Poniatowskiego". Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zaginął Piotr Rysak. Wyszedł z klubu w centrum miasta, nie wrócił do domu

Do zaginięcia Piotra Rysaka doszło w nocy z 29 na 30 listopada 2018 roku. Wówczas mężczyzna około północy wyszedł z klubu Teatro Cubano przy ulicy Fredry 6. Tam wraz z grupą znajomych oczekiwał na taksówkę, która miała zawieźć go do domu. W relacji przyjaciół Piotra czytamy, że bawili się w 5-osobowym gronie, Piotr oraz dwie pary. - Pierwsza para wsiadła do swojego samochodu i odjechał. Piotr z pozostałą dwójką czekali na swoje taksówki. Pierwsza przybyła taksówka pary. Pożegnali się z Piotrem, który twierdził, że jego taksówka zaraz będzie. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek z nas go widział – opisują przyjaciele zaginionego mężczyzny. W relacji pojawiła się również informacja o kiepskim nastroju zaginionego. Mężczyzna powiedział znajomym, że ma zły humor i chciałby upić się "na smutno".

Przez godzinę od rozstania ze znajomymi Piotr pozostawał w kontakcie SMS-owym z jedną z przyjaciółek. Były to jednak zdawkowe wiadomości. Później telefon Piotra nie odpowiadał wcale i tak pozostało po dziś dzień. Piotr nie wrócił już do mieszkania, nie pojawił się również na swojej zmianie w klubie muzycznym, gdzie pracuje jako barman. 1 grudnia zaginięcie Piotra Rysaka zgłosiła jego mama.

Przyjacielowi Piotra Rysaka udało się skontaktować z taksówkarzem, który w nocy z 29 na 30 listopada zawiózł go na most Poniatowskiego, na wysokości stacji benzynowej Orlen. Z relacji taksówkarza wynika, że mężczyzna po wejściu do taksówki rozmawiał z kimś przez telefon i pytał, czy coś kupić. Kierowca zatrzymał się przy sklepie nocnym obok Carrefoura na Krakowskim Przedmieściu, gdzie Piotr prawdopodobnie kupił butelkę alkoholu. Następnie taksówkarz zawiózł go we wskazane miejsce, tzn. na przystanek most Poniatowskiego w kierunku Pragi. Według taksówkarza mężczyzna był trzeźwy, kulturalny i w dobrym nastroju. Kierowca wszystkie informacje przekazał policji.

