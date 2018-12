Zaginął Piotr Rysak. "Wspominał, że ma zły humor, chciał upić się na smutno" Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zaginął Piotr Rysak. Wyszedł z klubu w centrum miasta, nie wrócił do domu

Do zaginięcia Piotra Rysaka doszło w nocy z 29 na 30 listopada 2018 roku. Wówczas mężczyzna około północy wyszedł z klubu Teatro Cubano przy ulicy Fredry 6. Tam wraz z grupą znajomych oczekiwał na taksówkę, która miała zawieźć go do domu. W relacji przyjaciół Piotra czytamy, że bawili się w 5-osobowym gronie, Piotr oraz dwie pary. - Pierwsza para wsiadła do swojego samochodu i odjechał. Piotr z pozostałą dwójką czekali na swoje taksówki. Pierwsza przybyła taksówka pary. Pożegnali się z Piotrem, który twierdził, że jego taksówka zaraz będzie. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek z nas go widział – opisują przyjaciele zaginionego mężczyzny. W relacji pojawiła się również informacja o kiepskim nastroju zaginionego. Mężczyzna powiedział znajomym, że ma zły humor i chciałby upić się "na smutno".

Przez godzinę od rozstania ze znajomymi Piotr pozostawał w kontakcie SMS-owym z jedną z przyjaciółek. Były to jednak zdawkowe wiadomości. Później telefon Piotra nie odpowiadał wcale i tak pozostało po dziś dzień. Piotr nie wrócił już do mieszkania, nie pojawił się również na swojej zmianie w klubie muzycznym, gdzie pracuje jako barman. 1 grudnia zaginięcie Piotra Rysaka zgłosiła jego mama.

