Zaginął Piotr Thieme z Cafe PoWoli. Choruje na astmę

Mężczyzna wyszedł z kawiarni Cafe PoWoli przy Smoczej około godziny 11:00 w poniedziałek 20 września. Miał jechać do centrum miasta, następnie na Targówek i wrócić do domu około 17:00. Niestety, nigdy nie dotarł do miejsca zamieszkania. W ostatnim mailu około godziny 15:00 przekazał jedynie, że zostawił gdzieś telefon. Obecnie mężczyzny poszukuje rodzina. Jest on chory na astmę, ale jak udało się ustalić, nie przebywa w szpitalu. O zaginięciu została także poinformowana rodzina.

Zaginiony był ubrany był w ciemny t-shirt, beżowe spodnie do kolan, czarne sandały, miał ze sobą średniej wielkości, czarny plecak firmy Jan-Sport.

Piotr Thieme Pracował w Cafe PoWoli. Kawiarnia powstała jako inicjatywa Spółdzielni Socjalnej Wola. Oprócz kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, miejsce to oferuje cykliczne spotkania, potańcówki i wydarzenia kulturalne adresowane głównie, choć nie tylko, do mieszkańców Muranowa i Woli. Działa tu także Społeczne Centrum Bez Barier, miejsce lokalnej aktywności.