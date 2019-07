Zaginiony po koncercie Bon Jovi odnaleziony w jednym z hoteli. Policja ujawnia szczegóły sprawy

Intensywne działania policji

Dzień po koncercie zespołu Bon Jovi na Stadionie Narodowym w Warszawie do stołecznej poilicji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 27-letniego uczestnika imprezy. Filip miał odłączyć się od grupy znajomych, z którą wspólnie bawił się na koncercie. Następnie mężczyzna nie nawiązał kontaktu z nikim z rodziny ani bliskich. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komendy na Śródmieściu.

Pierwszego dnia poszukiwań policjanci mieli ustalić, że zaginiony mieszkał w jednym z warszawskich hoteli. Po sprawdzeniu monitoringu udało się potwierdzić jego tożsamość. Zdjęcia mężczyzny szybko trafiły do mediów, co w późniejszej fazie śledztwa przyczyniło się do jego odnalezienia.

Odwiedził kilka miast

Filipa odnaleziono po czterech dniach od rozpoczęcia poszukiwań. Jak poinformowała stołeczna policja - okazało się, że 27-latkowi nic się nie stało. W czasie, kiedy funkcjonariusze i przyjaciele mężczyzny prowadzili zacięte poszukiwania, ten zdążył odwiedzić kilka miast w północnej, centralnej i południowej Polsce. Po wszystkim wrócił do Warszawy i ponownie zameldował się w hotelu, w którym nocował przed rzekomym zaginięciem.