Zaginiony skunks. Schronisko w poszukiwaniu właścicieli zgubionego zwierzaka

Do podwarszawskiej kliniki weterynaryjnej Vetriver w Laskach 4 marca trafił skunks. Klinika poinformowała o tym znalezisku na facebooku. Zwierzę wyglądało, jakby ucieło z prywatnej hodowli lub zostało porzucone. Jak twierdzi klinika został znaleziony w okolicy ul. Bukowej w Kwirynowie. Na szczęście, niedługo później do kliniki zgłosił się właściciel.

Co ciekawe, hodowla skunksa w Polsce jest legalna. Zwierzętom żyjącym w niewoli usuwa się gruczoły odpowiedzialne za charakterystyczny, przykry zapach, którym potrafią obdarować nas skunksy. Zwierzęta żywią się robakami, małymi ssakami, warzywami i mięsem, rzadziej zaś skorupiakami, pisklakami ptaków oraz ptasimi jajami. W przeciwieństwie do, np. psów czy kotów, zwierzęta te wymagają dużo atencji oraz właściwej opieki. W niewoli żyją do 10 lat.