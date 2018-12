Zaglądają kobietom pod spódnice. Filmy w serwisie porno

Przedstawiciele sklepów rozkładają ręce

"Pierwsze kilkuminutowe filmiki pojawiły się w serwisie xHamster przed rokiem, ostatni, pochodzący z Auchan, zaledwie kilka dni temu. Każdy z nich, jak wynika z liczników umieszczonych na stronie, gromadzi wielotysięczną widownię. Tylko ostatni, opublikowany tydzień temu, zobaczyło już blisko 2 tys. internautów" - podaje Wirtualna Polska. Dziennikarze portalu poprosili wszystkie sieci handlowe o ustosunkowanie się do problemu podglądania i nagrywania klientek. Po ponagleniach zareagowały tylko Biedronka i Auchan, choć ich odpowiedzi trudno uznać za wyczerpujące. - Nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych zgłoszeń od naszych klientów w temacie, o który Pan pyta – odpowiedziało biuro prasowe właściciela sklepów Biedronka. Pomoc ofiarom deklaruje Dorota Patejko z polskiej centrali Auchan: - Nie jesteśmy w stanie uchronić naszych klientów przed tego typu "chorymi" zachowaniami osób kompletnie nieodpowiedzialnych. Jeśli taka sytuacja zostanie przez zauważona, to na pewno ochrona podejmie interwencję i zgłosi taki fakt na policję. Jeśli klientka zgłosi taki fakt do nas, wtedy również ochrona wezwie policję i zabezpieczy nagrania z systemu telewizji przemysłowej – mówi.

Co na to administratorzy serwisu porno?

Dziennikarze WP wysłali też pytania do administratorów serwisu xHamster. Właścicielem strony jest cypryjska firma. Jej przedstawiciele stwierdzają, że autorzy filmów zamieszczanych na portalu muszą zaakceptować regulamin, w którym jest napisane, że trzeba mieć pisemną zgodę osób uwiecznionych na nagraniach. W przypadku nagrań z polskich marketów można mieć duże wątpliwości, czy którakolwiek z kobiet taką zgodę wyraziła. "Oczywiście, pomimo tych wysiłków i zasad xHamster, na stronę czasami trafiają nieodpowiednie treści Zawsze jednak przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych i współpracujemy z organami ścigania i posiadaczami praw na całym świecie w celu zwalczania nadużyć i ścigania tych, którzy używają strony internetowej do nieuprawnionych celów" - odpowiada cypryjska firma.

Policjanci przyznają, że o sprawie nie wiedzą. Rzecznik polskiej policji mówi, że do funkcjonariuszy nie trafiło po prostu żadne zgłoszenie w tej sprawie.