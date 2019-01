Zagraniczne marki po polsku. Grafik zaprojektował nowe opakowania. Zobacz niezwykłą galerię!

Co nas wkurza w zimie na polskich drogach? Kierowcy, drogowcy, temperatura...

a.w.

Zima znowu zaskoczyła kierowców... i drogowców. Mroźna aura, opady śniegu, roztopy i ponowne przymrozki sprawiają, że na drogach niekiedy panuje istny armagedon. Co wkurza kierowców zimą na polskich drogach? Jest co najmniej kilka rzeczy, na które narzekamy, cyklicznie, co roku. ...