Zakaz handlu w niedziele. Wrócą dwie niedziele handlowe w miesiącu? Są takie plany, bo PiS traci wyborców

Ostatnie doniesienia medialne ws. o zaostrzeniu ustawy o zakazie handlu i wprowadzenia zmian w 2019, skutkujących tylko jedną niedzielą handlową w miesiącu sugerują, że takie rozwiązanie przyczynia się do spadku liczebności wyborców PiS, którzy niekoniecznie zgadzają się z zakazem handlu w niedziele w takim wymiarze. Ponadto, jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl - skrywana przed światem jest analiza skutków ustawy ograniczającej handel w niedzielę, przygotowana przez ekspertów Biura Analiz Sejmowych i próżno jej szukać na witrynach internetowych Sejmu. Co z niej wynika i czy czeka nas powrót do dwóch niedzieli handlowych w miesiącu?