Efekty takiego rozwiązania mogą przełożyć się także na dorosłych. Wielu z nich tłumaczy konieczność korzystania z samochodu tym, że muszą przetransportować dzieci do szkoły. Jeśli ich pociechy poruszałyby się autobusami i tramwajami, to rodzice mogliby pójść tą samą drogą, a liczba samochodów na ulicach zmniejszyłaby się.

Drogi dojazdowe oraz położone bezpośrednio przy szkole byłyby zamykane dla ruchu w godzinach porannych. Takie rozwiązanie z jednej strony ma zwiększyć bezpieczeństwo wokół szkoły, a przy okazji zaszczepić w młodych warszawiakach chęć do korzystania z komunikacji miejskiej.

Zakaz podwożenia dzieci do szkoły samochodem także w Warszawie? Każda dzielnica zadecyduje osobno

Dziennikarze portalu transport-publiczny.pl zapytali Zarząd Dróg Miejskich o to, kto w Warszawie mógłby przeprowadzić takie zmiany. Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM zwraca uwagę, że warszawskie szkoły w przeważającej części znajdują się przy ulicach zarządzanych przez dzielnice i to one będą decydować o tego rodzaju zmianach.

- Naszym zdaniem rozwiązanie jest ciekawe i warte uwagi, dlatego będziemy je rekomendować dzielnicom i zainteresowanym szkołom podczas Rowerowego Maja, którego jesteśmy organizatorem. Niestety na drogach, którymi nie zarządzamy nie mamy wpływu na zmiany w organizacji ruchu. Tak naprawdę wszystko będzie zależało od zainteresowania poszczególnych dzielnic czy szkół – tłumaczy Gałecka.

Czy warszawskie dzielnice powinny wprowadzić zakaz podwożenia dzieci samochodem do szkół?