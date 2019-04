Zakaz używania plastiku w Warszawie? Pierwsza dzielnica gotowa do takiego kroku

Żoliborz może być pierwszą dzielnicą w Warszawie, która zakaże urzędowi dzielnicy stosowania plastikowych przedmiotów jednorazowych. W tej sprawie radny Łukasz Porębski złożył interpelację do burmistrza Pawła Michalca. - Każdy z nas możne ograniczyć używanie plastiku. Dobry przykład może też dać Urząd Dzielnicy Żoliborz. Razem możemy sprawić, że Żoliborz będzie dzielnicą wolną od odpadów z plastiku - apeluje Łukasz Porębski.

Każdego roku na świecie produkowanych jest ponad 300 mln ton plastiku. Są to zarówno plastikowe butelki, torebki jak i jednorazowe patyczki, kubeczki, sztućce. Plastik zatruwa ziemie odciskając wielkie piętno na oceanach i wodzie pitnej.

Impulsem do złożenia interpelacji był m.in. Wałbrzych, który jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło zakaz stosowania jednorazowych plastikowych opakowań oraz naczyń i sztućców w instytucjach miejskich. - Władze Wałbrzycha obliczyły, że dziennie wyrzucanych jest około tony plastikowych odpadów. Przetwarzanie plastiku jest wciąż bardzo niskie - mówi Łukasz Porębski, radny MJN.

Ochota też walczy z plastikiem

Żoliborz to nie jedyna dzielnica w Warszawie, która walczy z nadmiarem plastiku. Jakiś czas temu Urząd dzielnicy Ochota stworzył kampanię, w ramach której namawiał restauracje do rezygnacji z plastikowych naczyń i słomek. Każdy lokal, który poparł idee i zrezygnował z plastiku, został oznaczony specjalnymi naklejkami. W ramach kampanii powstała seria plakatów, które promowały akcję. Jak poinformowała nas rzecznik prasowy dzielnicy Ochota, w przyszłości planowane są akcje w szkołach i przedszkolach publicznych, ponieważ tutaj zużywane jest bardzo dużo plastiku. - chcemy namawiać nasze placówki oświatowe do odchodzenia od plastikomanii na rzecz materiałów biodegradowalnych - mówi Monika Beuth-Lutyk.