Zakurzonym paprotkom mówimy stanowcze nie! Warszawskie Domy Kultury we Wspólnej Kampanii Wizerunkowej

Zakurzona paprotka to naturalne skojarzenie ze stereotypowym domem kultury. Ale warszawskie domy kultury już dawno przestały przypominać PRL-lowskie odpowiedniki z szarym linoleum i nudnymi zajęcia. Współczesne domy kultury to nowocześnie zarządzane, dynamicznie zmieniające się instytucje z ogromnym potencjałem społecznym i projektami zmieniającymi rzeczywistość. I o tym chcą mówić. I tak chcą być postrzegane. A stereotypową paprotkę ogrywają na nowo – to symbol wspólnej kampanii wizerunkowej warszawskich domów kultury (NA)DAJEMY KULTURĘ, która prowadzona jest od 3 września.