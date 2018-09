Załamanie pogody w Warszawie. W weekend 22-23 września 2018 gorsza pogoda w Warszawie

Zmianę pogody przyniesie nam aktywny front chłodny, związany z niżem znad południowej Norwegii, który już po południu w piątek dotrze nad nasze zachodnie pogranicze. Z piątku na sobotę front ten będzie szybko wędrował na wschód kraju - czytamy w komunikacie. - Z piątku na sobotę miejscami będzie padał przelotny deszcz, a na zachodzie i północy wystąpią burze, miejscami gwałtowne. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 20 mm. Wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na zachodzie i północy dość silny i silny, w porywach do 90 km/h, a w Tatrach do 100 km/h.

W sobotę miejscami przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Prognozowana wysokość opadów na Podkarpaciu i w czasie burz na Pomorzu do 15 mm. Wiatr z zachodu, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 65 km/h, a na wybrzeżu do 80 km/h.

W niedzielę mocniej popada na południowym zachodzie oraz na Pomorzu, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju dość intensywne opady deszczu, a na zachodzie i w pasie dzielnic centralnych opady intensywne. W poniedziałek napłynie do nas z północnego zachodu jeszcze chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie także jednostajne o umiarkowanym natężeniu – w górach opady śniegu. W całym kraju będzie wiał silny i porywisty wiatr, w porywach lokalnie osiągający do ok. 100 km/h.

Załamanie pogody w Warszawie, sobota 22 września

W stolicy weekendowe załamanie pogody zastanie nas we śnie. Po godzinie 2 w nocy, przy pełnym zachmurzeniu, temperatura spadnie z 20 do 17 stopni Celsjusza, by o 8 rano osiągnąć nieprzyjemny poziom 12 stopni. Możemy przy tym spodziewać się lekkich opadów deszczu. Cała sobota powinna być już jednak sucha, na przejaśnienia liczyć możemy jednak co najwyżej w drugiej połowie dnia. Przy odrobinie szczęścia około godziny 17.00 na termometrach słupek rtęci zbliży się do 18 stopni Celsjusza. Potem będzie już znacznie gorzej.

Załamanie pogody w Warszawie, niedziela 23 września

W niedzielę padać w Warszawie nie będzie, ale dla tych, którzy nad ranem wyjdą na zewnątrz z psem, mamy ostrzeżenie. Temperatura spaść możę poniżej bariery 10 stopni Celsjusza. Ubieramy się solidnie! Na niebie przez cały dzień chmury, 16 stopni Celsjusza to wszystko, na co możęmy liczyć podczas spacerów z rodziną.

Załamanie pogody w Warszawie, tydzień 24-30 września

Cały tydzień raczej bez opadów deszczu, ale bez wątpienia będzie najchłodniejszych tej jesieni. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni Celsjusza, nocą regularnie spadać będzie poniżej granicy 10 stopni. Sorki. Do 7 października o poprawie pogody i wzroście temperatury warszawiacy mogą zapomnieć. Jesień na całego!