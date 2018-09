Zalewa do grzybów. Jak zrobić? Prezentujemy najlepsze sposoby na składnik przetworów

\ Pamiętajcie - źle przygotowana zalewa do grzybów całkowicie zepsuje smak grzybowych przetworów. Odpowiednia podkreśli ich walory. Właśnie dlatego podpowiemy wam jak się zabrać za jej przyrządzanie. Nie zaskoczymy was pewnie stwierdzając, że sekret zalewy tkwi w jej proporcjach. Musi być dość mocny smak i zachęcający kolor oraz zapach.

Nie wiemy jak wy, ale my wprost uwielbiamy jesień, m.in. dlatego, że uwielbiamy grzybów. Można z nich przygotować wiele wyśmienitych potraw i dodatków. Najpierw należy jednak zacząć od zalewy do grzybów. Wybierzcie się z całą rodziną czy z przyjaciółmi na poszukiwanie grzybów do pobliskiego lasu, a następnie zabierzcie się do przygotowania zalewy do grzybów. W końcu nic nie smakuje tak dobrze, jak domowe przetwory.

Tradycyjna zalewa do grzybów marynowanych przepis:

Przygotowanie:\

Cukier, ocet, wodę, liść laurowy, sól oraz gorczycę należy zagotować. Obgotowujemy w wodzie grzyby z cebulą. Jak już się ugotują następnie zlewać je zimną wodą, dodajemy grzyby z cebulą do zalewy i przelewamy je do słoików. Pamiętajmy, że zalewa musi być ciepła. To takie proste.

Przepis na zalewę do grzybów słodko-kwaśną

Warto również wypróbować mniej oczywisty, ale równie pyszny przepis na zalewę do grzybów słodko-kwaśną.

Składniki:

2-3 liście laurowe 3-5 ziaren ziela ang 4-5 łyżek cukru 4-5 łyżek oleju łyżeczka soli łyżeczka kurkumy szczypta chili 250 ml octu jabłkowego

Pamiętajcie, aby po dodaniu zalewy do słoików, dobrze go wymieszać. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dotarła ona do każdego z grzybów.