Żałoba w Warszawie. Odwołane wydarzenia rozrywkowe i kulturalne. Sprawdzamy, które imprezy się nie odbędą

Żałoba w Warszawie. Odwołane wydarzenia rozrywkowe i kulturalne

Zgodnie z postanowieniem prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, w Warszawie wprowadzona została żałoba narodowa. Przez trzy dni od 15 do 17 stycznia obowiązywać będą specjalne zasady. Do połowy opuszczone zostały flagi miasta, a flaga Polski została zdjęcia z masztu przy Rondzie Radosława. Poza tym specjalnie przyozdobione zostały środki komunikacji miejskiej. Zawieszono na nich flagę oraz żałobny kir.

- Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia 2019. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji - poinformował mieszkańców Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Żałoba ma związek z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w niedzielę w Gdańsku. Przypomnijmy, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany podczas Finału WOŚP.

Żałoba w Warszawie. Jakie imprezy zostały odwołane?

Poniżej zabraliśmy listę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które - ze względu na żałobę w Warszawie - zostały odwołane: