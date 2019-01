Żałoba w Warszawie. Rafał Trzaskowski ogłosił trzy dni żałoby w związku ze śmiercią Adamowicza

- Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia 2019. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji - poinformował mieszkańców Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Żałoba ma związek z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w niedzielę w Gdańsku. Przypomnijmy, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany podczas Finału WOŚP.

- Nie ma słów. Jest tylko ogromny smutek i zaduma. Nasze myśli są z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi Pana Prezydenta Pawła Adamowicza – powiedział Rafał Trzaskowski.

Żałoba w Warszawie. Co się zmieni?

Ze względu na ustanowienie żałoby, w Warszawie odwołane zostaną wszystkie imprezy rozrywkowe. Przez trzy dni (15-17 stycznia 2019) wyłączona zostanie iluminacja na Krakowskim Przedmieściu moście Śląsko-Dąbrowskim, a także choinka na pl. Zamkowym. Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki zostaną wyświetlone barwy Gdańska.

Poza tym Rafał Trzaskowski, ze względu na tragedię w Gdańsku, zarządził:

opuszczenie flag miasta do połowy,

umieszczenie - na środkach komunikacji miejskiej - żałobnych kirów,

zdjęcie flagi Polski z masztu na rondzie Radosława,

odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych, bądź - jeśli to niemożliwe - ograniczenie ich.

W zarządzeniu czytamy również, że wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic, dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy i innym jednostkom organizacyjnym.

Żałoba narodowa - w dzień pogrzebu

Prezydent Andrzej Duda w oficjalnym wystąpieniu powiedział, że za dzień żałoby narodowej ustanowiony będzie dzień pogrzebu wyznaczony przez rodzinę śp. Adamowicza.

Wiec pamięci Pawła Adamowicza

Jeszcze w poniedziałek wieczorem (14 stycznia 2019 o godz. 18) przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się manifestacja "Stop Nienawiści" ku pamięci Pawła Adamowicza.

