Zamczysko w Puszczy Kampinoskiej. Tajemniczy gród pośród bagien

Puszcza kampinoska jest jednym z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek rowerowych dla wielu warszawiaków. W tym urokliwym masywie leśnym kryje się wiele miejsc związanych z historią, głównie tą najnowszą jak cmentarz i muzeum w Palmirach. Dla tych, których bardziej interesują dawniejsze dzieje, spora atrakcją mogą okazać się dobrze zachowane pozostałości średniowiecznego grodu Zamczysko pod Kampinosem.

Gród pośród bagien

Zamczysko znajduje się na zalesiony wzniesieniu terenu, na południe od którego rozciągają się bagna. Gród ma wymiary 40 x 50 metrów. Wznosi się około 5 metrów nad poziom podmokłych łąk. Wyraźnie widać wypiętrzenia dwóch wałów i dwie fosy. Wał wewnętrzny ma wysokość ok. 1 metr od strony majdanu i 3-4 metry licząc od dna fosy. Dwie fosy wypełnione wodą widoczne są od strony północnej i zachodniej. Mają one około 3-5 metrów szerokości. Rozdziela je wał wydmowy. Cały teren grodu porasta rzadki starodrzew.

Schronienie przed najeźdźcami

Grodzisko datowano na około XIII w. Prawdopodobnie było ono zamieszkiwane tylko okresowo, w momentach gdy na Mazowsze spadała kolejna ekspedycja łupieżcza Litwinów lub Jaćwingów. To tutaj – pośród nieprzebytych lasów i bagien – chroniła się przed nimi ludność z okolicznych osad wraz ze swym dobytkiem. Mogli czuć się tu naprawdę bezpiecznie. Nawet, jeśli nieprzyjaciele przedarliby się do Zamczyska, to solidne wały, fosy i bagna minimalizowały szanse ich triumfu.

Przypomnijmy, że w tamtym okresie najazdy Litwinów i Jaćwingów na Mazowsze zdarzały się często. Pogańscy wojownicy łupili, palili i porywali w niewolę tysiące ludzi. Litwini stanowili dla regionu zagrożenie do schyłku XIV w. Prawdopodobnie wówczas przestano korzystać z osady.



Widok na Zamczysko (geoportal.gov.pl)

Co wykryli archeolodzy?

W toku XX w. trzykrotnie prowadzono w Zamczysku badania archeologiczne – w latach dwudziestych, pięćdziesiątych i osiemdziesiątych. Głównie w północno-wschodniej części grodziska. Znaleziono m.in. pozostałości po piecu kopułowym i drewnianych umocnieniach grodu. Ponadto znaleziono żelazny nóż, skobel i fragmenty ceramiki, w tym „ułamki wylewów i brzuśców naczyń zdobionych regularnym ornamentem pasmowo-bruzdowym”. Miejmy nadzieję, że wkrótce przeprowadzone zostaną szerzej zakrojone badania, które lepiej naświetlą historię tego niezwykłego miejsca.

Jak dotrzeć do Zamczyska?

Grodzisko Zamczysko znajduje się ok. 7,5 km od Kampinosu (najpierw szlakiem żółtym, a potem niebieskiem). Z Leszna, do którego można dojechać autobusem 719 z pętli os. Górczewska, droga do grodu liczy 6,8 km. Natomiast odległość z Truskawia, do którego dojeżdża 210 z pętli na Młocinach, odległość ta wynosi ok. 20 km (dokładnie 19,8 km, najpierw czarnym, a potem czerwonym szlakiem).



Wyznacz sobie szlak, którym chcesz dostać się do Zamczyska

