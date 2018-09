Zamknięte ulice w Warszawie 21-23 września. Remonty torowisk, ulic i Wrześniowa Masa Krytyczna

1. Remont ulicy Potrzebnej we Włochach

W najbliższy weekend warszawscy drogowcy przeprowadzą wymianę nawierzchni ulicy Potrzebnej we Włochach. Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie prace w piątek 21 września o godzinie 22, a potrwają one do poniedziałku 24 września, do godziny 4. W tym okresie odcinek od skrzyżowania ul. Świerszcza i Cienistej będzie zamknięty dla ruchu. W związku z tym autobusy pojadą trasami zmienionymi:

127 i N85: MARIENSZTAT/CENTRUM – … – Popularna – Globusowa – Zdobnicza – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie (powrót: Cienista – Zdobnicza) – ks. J. Chrościckiego – NOWE WŁOCHY/PRUSZKÓW: OS. STASZICA,

129: JANA OLBRACHTA – … – Dźwigowa – Globusowa – Bolesława Chrobrego – … – PKP URSUS,

194: CM. WOLSKI – … – Dźwigowa – Zdobnicza – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie (powrót: Cienista – Zdobnicza) – ks. J. Chrościckiego –… – PKP GOŁĄBKI.

228: OSMAŃSKA-DHL – … – Popularna – Globusowa – Zdobnicza – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie – ks. J. Chrościckiego (powrót: Cienista – Zdobnicza) – Świerszcza – … – URSUS-RATUSZ,

716: CM. WOLSKI – … – Dźwigowa – Zdobnicza – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie – ks. J. Chrościckiego (powrót: Cienista – Zdobnicza) – Świerszcza – … – PIASTÓW: OGIŃSKIEGO.

2. Remonty torów na Targowej i Ratuszowej

W sobotę i niedzielę, 22 i 23 września, tramwajarze wyremontują tory na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ratuszowej oraz torowisko na pętli Os. Górczewska. Podczas remontów tramwaje linii

Weekend pod znakiem remontów zapowiadają również tramwajarze. W sobotę i niedzielę mieszkańcy Pragi i Bemowa będą musieli liczyć się z utrudnieniami w związku z naprawą torowisk. Prace będą przebiegać na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ratuszowej, a także na pętli Os. Górczewska.

Tramwaje poniższych linii pojadą inaczej niż zwykle:

6: GOCŁAWEK – … – Targowa – 11 Listopada – S. Starzyńskiego – most Gdański – ... – METRO MŁOCINY,

10: WYŚCIGI – … – Powstańców Śląskich – BEMOWO-RATUSZ,

20, w kierunku RATUSZOWA-ZOO: BOERNEROWO – … – al. Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Stalowa - Środkowa – CZYNSZOWA,

w kierunku BOERNEROWO: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności – … – BOERNEROWO,

26: WIATRACZNA – … – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO,

28: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa – 11 Listopada – S. Starzyńskiego – most Gdański – … – BEMOWO RATUSZ.

Tramwaje oznakowane linią 10 jadące od strony pętli Wyścigi, na przystanku Bemowo-Ratusz zmienią numer linii na 28. Analogicznie składy linii 28 jadące z Pragi, przy bemowskim ratuszu zamienią się w "dziesiątkę" i pojadą na Wyścigi.

Autobusy linii 509 będą zatrzymywać się na żądanie na przystankach Ratuszowa-ZOO oraz Pl. Hallera

3. Wrześniowa Warszawska Masa Krytyczna - trasa i utrudnienia

W najbliższy piątek 21 września odbędzie się również Wrześniowa Masa Krytyczna. Tym razem cykliści pojadą ulicami Warszawy w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. Rowerzyści wystartują o godzinie 19 i do godziny 21 trzeba liczyć się z utrudnieniami na TRASIE:

Pl. Zamkowy, Miodowa, Senatorska, Pl. Bankowy, Andersa, Mickiewicza, Pl. Wilsona, Mickiewicza, Pl. Inwalidów, Mickiewicza, Andersa, Pl. Bankowy, Marszałkowska, rondo Dmowskiego Al. Jerozolimskie, Pl. Starynkiewicza, Al. Jerozolimskie, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, Waryńskiego, Boya, PL. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, rondo Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Al. 3 Maja, Most Poniatowskiego, Al. Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona, Al. Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Bankowy, Senatorska pl. Zamkowy.