Zamknij oczy i słuchaj. Wyjątkowy koncert w ciemności już w tę sobotę

Koncert w ciemności - gdzie i kiedy?

W najbliższą sobotę, 1 grudnia w Nowym Świecie Muzyki obędzie „Koncert w ciemności”. To już trzeci edycja takiego przedsięwzięcia. Start o godz. 19

Koncert w ciemności - co to jest?

W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu uzależnieni od ekranów telefonów, komputerów. Podobnie jest na koncertach, zamiast skupiać się na muzyce, nagrywamy filmiki, robimy zdjęcia… „Koncert w ciemności” ma na celu promowanie nowej estetyki słuchania. Barwność dźwięków i sztuka improwizacji wprowadzi widzów w trans ciemności i doznań muzycznych, które wywołają dreszcze.

- To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie nasz pianista, kompozytor Artur Sychowski. Jest jednym z najbardziej utalentowanych i poszukiwanych artystów młodej generacji. Wykorzystuje wszechświat jako inspiracje do pracy twórczej. Jego mottem „your art. your style” udowadnia, że akt rozpowszechniania sztuki dla każdego silnie przenika całą jego osobę – czytamy na stronie wydarzenia.

Koncert w ciemności, Warszawa - bilety

Bilety na sobotni "Koncert w ciemności" kosztują 30 zł. Zakupić je można tutaj.