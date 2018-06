Zanim wsiądziesz do taksówki, sprawdzą twoją trzeźwość. Uber ma pomysł na nowe rozwiązanie (© flickr.com)

To kolejny z nowoczesnych pomysłów twórców popularnej aplikacji Uber. Teraz przewoźnik chce wiedzieć, czy potrzebujący podwiezienia to nietrzeźwi wracający z imprez. Do tego celu wykorzysta sztuczną inteligencję. Algorytm podpowie, czy pasażer jest w stanie wskazującym. Pomysł użycia AI został już zgłoszony przez przedstawicieli Ubera do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych. O nowej koncepcji pierwszy poinformował CNN. Dalsza część artykułu poniżej.





Uzyskanie w ten sposób informacje będą porównywane do informacji o standardowym, codziennym zachowaniu klienta. Algorytm weźmie też pod uwagę, o której godzinie użytkownik zamawia Ubera. Zamówienia składane nocą często dotyczą nietrzeźwych pasażerów.



Czytaj też: Przełomowy wyrok w sprawie taksówkarze kontra Uber. Koniec bezprawnego działania?



Po co Uberowi takie informacje?

Zebrane dane o tym, że zamawiający jest najprawdopodobniej pijany, trafią do kierowców Ubera. Na podstawie przekazanych informacji będą oni mogli zdecydować, czy chcą zabrać konkretnego pasażera do swojego samochodu. Nie wszyscy kierowcy są zainteresowani przewożeniem podchmielonych klientów. Pijani pasażerowie bywają nieprzewidywalni. Są w stanie zabrudzić auto lub spowodować niebezpieczną sytuację na drodze.



Ci, którzy odmówią przejazdu osobie potencjalnie pijanej, będą mogli przekierować zamówienie do innych kierowców. System pomoże sparować imprezowicza z bardziej doświadczonym kierowcą, któremu nie przeszkadza potencjalne ryzyko. Pijanych będzie można blokować w usłudze dotyczącej współdzielenia przejazdu. Nietrzeźwy nie skorzysta z możliwości transportu z innymi osobami, które jadą w tym samym kierunku.



Większe opłaty dla pijanych pasażerów?

The Guardian obawia się, że nowy system może być użyty jako sposób na podwyższenie opłat przejazdów dla nietrzeźwych pasażerów. Obawy te wzmacnia fakt, że nie jest znany algorytm obliczania kosztów przejazdu. Zna go wyłącznie Uber. Brytyjski dziennik podkreśla, że w 2016 r. zauważono już pewną kontrowersyjną zależność. Pasażerowie, których bateria była na wyczerpaniu, byli skłonni płacić Uberowi więcej za przejazd. Czy aplikacja to wykorzystywała? Na razie nie można tego potwierdzić. Uber nie wystosował komunikatu o tym, kiedy ewentualne zmiany zmogą zostać wprowadzone.



