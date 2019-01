Zapalenie choinki, Warszawa. Świąteczna iluminacja 2018. Lampki rozbłysną 8 grudnia

Świąteczna iluminacja 2018: godzina rozpoczęcia

Jak poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, inauguracja iluminacji rozpocznie się o godzinie 15:30.

Zobacz też: Tak wygląda świąteczne metro! Wiemy, kiedy możesz się nim przejechać [ZDJĘCIA,WIDEO]

Świąteczna iluminacja 2018: dojazd

W ubiegłym roku została uruchomiona specjalna linia tramwajowa 71, która obsługiwała trasę KONDRATOWICZA – CM. WOLSKI. Autobusy skierowane były na trasy objazdowe. Zmiany związane były z zamknięciem dla ruchu Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia na odcinku rondo de Gaulle’a – Senatorska. Jak dojechać na świąteczną iluminację 8 grudnia 2018 roku? Jeśli tylko Zarząd Transportu Miejskiego poda informacje związane ze zmianami w komunikacji, zamieścimy je w tym artykule.

Świąteczna iluminacja 2018: na których ulicach?

Główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa. Gigantyczna choinka tradycyjnie stanie na placu Zamkowym.

Świąteczna iluminacja 2018: jak będą wyglądać dekoracje

Gdyby iluminacja stolicy miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia.

Dekoracje składają się z blisko 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED

oraz prawie 1300 elementów dekoracyjnych – iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących.

Energooszczędne światełka eko-LED zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki.

Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników.

Świąteczna iluminacja 2018: do kiedy można ją oglądać?

Świąteczne dekoracje będą zdobić stołeczne ulice i place do niedzieli, 3 lutego.

Świąteczna iluminacja w 2017 roku

W 2017 roku uroczyste zapalenie choinki w Warszawie odbyło się 9 grudnia o godz. 16:00. Łączna długość instalacji wyniosła ponad 20 kilometrów. W Warszawie rozbłysło dwa razy więcej lampek niż w poprzednich sezonach, a liczba dekoracji, tworzących świąteczną atmosferę, wzrosła o ponad 70 procent.