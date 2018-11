Zaparkowałeś na chodniku - twoje auto zostanie odholowane. Szykują się zmiany w kodeksie drogowym

Jak donosi „Rzeczpospolita”, projekt nowelizacji kodeksu drogowego, autorstwa warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i koalicji Ruchy Miejskie, trafił właśnie do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Co przewiduje?

Autorzy projektu domagają się usunięcia z kodeksu o ruchu drogowym przepisu pozwalającego na parkowanie samochodów na chodniku pod warunkiem zachowania dla pieszych 1,5-metrowego przejścia. Argumentują, że kierowcy nie zawsze zostawiają ustawowe 1,5-metrowe dla pieszych. Chcą zatem całkowitego zakazu parkowania na chodnikach.Co więcej, postulują, by auta stojące na chodnikach bezwzględnie odholowywano.

Przypomnijmy, że dziś przepisy są w tej materii dużo łagodniejsze. Do odholowania na policyjny parking może dojść tylko wtedy, gdy auto parkuje w miejscu zabronionym, utrudnia tym ruch i zagraża bezpieczeństwu.

Inicjatorzy reform w kodeksie drogowym uważają, że obecne kary za dla kierowców zbyt łagodne. Wskutek tego notorycznie lekceważą oni znaki.

W zamian proponują, by stopniowo dostosowywać ulice do przepisów, wyznaczając miejsca parkingowe i zatoki postojowe.

Jakie są szansę na nowelizację Kodeksu Drogowego w tym duchu? „Rz” twierdzi, że wśród posłów jest „wielu zwolenników ograniczania możliwości parkowania”.