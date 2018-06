Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zawsze przyciągają miliony kibiców na całym świecie przed telewizory, na stadiony, place i skwery. Na sympatyków piłkarskich rozgrywek, w tym również na całe rodziny czeka specjalnie przygotowana „Strefa Emocji LOTOS na Pradze-Północ”. Będzie ona funkcjonowała codziennie, od 14 czerwca do 15 lipca, na stadionie DOSiRu przy ul. Kawęczyńskiej 44. Jej nietuzinkowy charakter będzie bawił oraz zachęcał mieszkańców Warszawy do wspólnego spędzenia czasu i korzystania z atrakcji kulturalno-sportowych. Wstęp wolny.

Obok przestrzeni kulturalnej organizatorzy zapraszają również do strefy sportowej. W programie m.in.: mini turnieje piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, popisy najlepszych zawodników freestyle football, pomiary prędkości strzału na bramkę.Nie zabraknie także strefy gier i zabaw dla dzieci, w której zapewniają: nietypowe wyścigi np. w potrójnych spodniach albo butach klauna, skoki na „mega” skakance, przeciąganie liny, zabawy kuglarskie, megatwistera. Dostępne będą także piłkarzyki, minigolf i stół do ping ponga. Na terenie stadionu zostaną przygotowane urządzenia sprawnościowe i plac zabaw z zamkami, zjeżdżalniami i huśtawkami.Z myślą o młodych mamach, które będą chciały wziąć udział w „Strefie Emocji Lotos na Pradze Północ” przygotowana zostanie przestrzeń do przewijania i karmienia maluchów.Czymże byłaby impreza bez strefy chill out? Na terenie stadionu będzie można skorzystać z oferty cateringowej, nabrać siły do dalszej zabawy i dopingu.Strefa EMOCJI LOTOS na Pradze-Północ czynna będzie codziennie od 14 czerwca do 15 lipca w godzinach 13:00 – 23:00. Szczegółowy harmonogram i więcej informacji o Strefie Emocji LOTOS na Pradze-Północ dostępne na stronie www.dosir.waw.pl www.dkpraga.pl oraz na https://www.facebook.com/events/252999818769843/