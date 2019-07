Żarcie na Kółkach 2019, Warszawa. Foodtrucki pojawią się na zakończenie wakacji. Znany datę kolejnej edycji

Żarcie na Kółkach 2019

Święto fanów food trucków, czyli Żarcie na Kółkach to impreza uwielbiana przez warszawiaków. Za każdym razem na błoniach PGE Narodowego pojawiają się tłumy ludzi. Żarcie na Kółkach to cykliczna impreza gastronomiczna, która w jednym miejscu gromadzi ponad 100 pojazdów z jedzeniem. Co więcej, jest to idealna okazja do spróbowania smaków z całego świata.

Żarcie na kółkach Warszawa 2019 - wakacyjna edycja

6. sezon Żarcia na Kółkach w Warszawie wystartował 30 marca. Przez 2 dni, czyli 30 i 31 marca, wszyscy mieszkańcy stolicy mogli zajadać się pysznościami podczas kulinarnej uczty. W czerwcu była letnia edycja, zwana Latożercy. Teraz przyszedł czas na wakacyjną. Odbędzie się ona 24 i 25 sierpnia 2019 roku. Miejscem wydarzenia będą błonia PGE Narodowego.

