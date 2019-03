Żarcie na Kółkach 2019, Warszawa. Sezon na festiwale z ulicznym jedzeniem rozpoczęty [ZDJĘCIA]

Żarcie na Kółkach, Warszawa

Święto fanów food trucków, czyli Żarcie na Kółkach to impreza uwielbiana przez warszawiaków. Za każdym razem na błoniach PGE Narodowego pojawiają się tłumy ludzi. Żarcie na Kółkach to cykliczna impreza gastronomiczna, która w jednym miejscu gromadzi ponad 100 pojazdów z jedzeniem. Co więcej, jest to idealna okazja do spróbowania smaków z całego świata.