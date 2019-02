Zarząd Transportu Miejskiego inwestuje w elektryczne samochody. Ekologiczne auta będą służyć pracownikom

Samochody elektryczne w Zarządzie Transportu Miejskiego. "ZTM daje przykład"

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zakupie nowych pojazdów elektrycznych. Nie są to jednak autobusy miejskie, które będą wozić stołecznych pasażerów, a samochody dedykowane pracownikom ZTM-u. W ten sposób zarząd chce promować ekologiczny tryb poruszania się po mieście i dawać przykład innym. ZTM wskazuje największą zaletą pojazdów elektrycznych jest możliwość przemieszczania się po mieście bez emitowania do atmosfery spalin oraz hałasu.

Samochody elektryczne w Zarządzie Transportu Miejskiego. Czym będą jeździć pracownicy ZTM?

Pojazdy, które do codziennej pracy będą wykorzystywać zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego to Renault ZOE. Koszt takiego auta to około 130 tysięcy złotych. Akumulator trakcyjny Z.E. umieszczony właśnie w tym modelu, według producenta pozwala pokonać dystans nawet 300 kilometrów.

Samochody elektryczne doskonale sprawdzają się w codziennej pracy ZTM, który jako organizator transportu publicznego w stolicy premiuje u przewoźników ekologiczny tabor czyli autobusy elektryczne, hybrydowe, gazowe. Wybór samochodów elektrycznych na pojazdy służbowe jest naturalną konsekwencją naszych działań na rzecz czystego powietrza w mieście. - czytamy w serwisie Zarządu Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich inwestuje w elektromobilność. Powstaną nowe stacje ładowania aut elektrycznych

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że uruchomi 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych na 9 parkingach Parkuj i Jedź. Przedstawiono także poszczególne lokalizacje, w których powstaną stacje ładowania. Zostaną one umiejscowione na parkingach P+R: Anin SKM, Połczyńska, Ursus – Niedźwiadek, Metro Ursynów, Wawer SKM, Metro Wilanowska, Al. Krakowska, Metro Marymont i Metro Stokłosy.

Każda stacja będzie mogła obsługiwać jednocześnie dwa samochody, czyli w kulminacyjnym momencie łącznie będzie mogło ładować się 28 aut elektrycznych. Ładowanie będzie odbywać się przy użyciu mocy 22 kW. Pierwsze punkty ładowania samochodów elektrycznych pojawiły się w Warszawie pod koniec ubiegłego roku. Znajdują się one na parkingu P+R przy stacji metra Młociny. Obecnie są tam cztery takie stanowiska, z czego jedno zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa kolejnych stacji ma stanowić dla kierowców zachętę na zakup aut zeroemisyjnych, co z kolei ma przełożyć się na poprawę jakości powietrza i minimalizację hałasu na warszawskich ulicach.

Przypomnijmy, iż w grudniu 2017 roku radni ustanowili nowe przepisy dotyczące parkingów P+R Parkuj i Jedź. Kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać z parkingów P+R również nocą, a także mają możliwość doładowania ich bezpłatnie.