Zastosowanie odbojnic ściennych i poręczy w budynkach użyteczności publicznej

Odbojnice ścienne - czym właściwie są?

Odbojnice ścienne są elementami, które pozwalają na ochronę ścian przed uszkodzeniami. To dyskretne elementy konstrukcyjne, oparte o aluminium. Wyposażone są w amortyzator, który ma za zadanie absorbować siłę uderzenia, jaka pochodzi od dużych i ciężkich przedmiotów. Dzięki temu, odbojnice ścienne idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie ściany są narażone na kontakt z tego typu uderzeniami.

Gdzie odbojnice znajdą zastosowanie? Idealnym przykładem są choćby placówki służby zdrowia. To właśnie na szpitalnych korytarzach ściany bardzo często narażone są na różnego typu uszkodzenia. Kiedy w grę wchodzi ludzkie zdrowie, nikt nie przejmuje się przecież estetyką ścian. A rozpędzony wózek z aparaturą ratującą życie czy nosze przewożące pacjenta mogą przecież pozostawić niemały ślad na ścianie po uderzeniu.

Szpitale to jednak niejedyne miejsca, w których odbojnice ścienne mogą być stosowane. Te elementy sprawdzą się choćby w domach opieki czy centrach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto montować odbojnice na ścianach?

Tego rodzaju elementy idealnie chronią ściany przed uszkodzeniami. Przykładowo - nawet jeżeli otrze się o nie rozpędzony wózek, to zawarty w odbojnicy amortyzator po prostu zneutralizuje uderzenie. Ściana pozostanie nienaruszona. Sama odbojnica również. A nawet jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia, to wymiana odbojnicy nie jest jakimś znaczącym wydatkiem.

Zakup odbojnic to świetny sposób na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń. Te elementy są relatywnie tanie, a ich montaż pozwala na ochronę ścian przed zniszczeniami oraz ewentualnymi kosztami remontów. Nie chodzi tu bynajmniej o same wydatki na materiały do odświeżenia ścian czy robociznę.

Ostatecznie, zamknięcie oddziału nawet na kilka dni (a tyle może zająć remont ścian) to dla placówki medycznej dosyć spore obciążenie. Konieczność przeniesienia całej aparatury oraz pacjentów w inne miejsca dezorganizuje pracę. A wystarczy zamontować odbojnice, by ściany zachowały swój dobry wygląd przez naprawdę wiele lat.

Montaż odbojnic to bardzo prosta procedura. Wystarczy jedynie wywiercić kilka otworów, potem dopasować odbojnicę do ściany i docisnąć, następnie przykręcając. Instalacja tych elementów ochronnych nie wymaga żadnych zaawansowanych przeróbek we wnętrzu. To ważne, biorąc pod uwagę koszty. Montaż odbojnic jest w stanie wykonać praktycznie każdy nie posiadając nawet żadnych zaawansowanych narzędzi.

Dlaczego jeszcze warto montować odbojnice w szpitalnych wnętrzach? Bardzo łatwo można je dopasować do wyglądu całego korytarza. Każda odbojnica jest dostępna w kilku różnych wariantach kolorystycznych (co zobaczyć można choćby na stronie producenta: ), więc łatwo stanie się integralną częścią projektu wnętrza. Dzięki temu, nie będą sprawiać wrażenia elementu niejako “doczepionego na siłę”.

Poręcze - pomoc w toaletach dla niepełnosprawnych

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych elementów w takim miejscu są poręcze, które mają za zadanie ułatwienie przemieszczania się. Takie poręcze powinny znaleźć się:

· Na 80 cm wysokości

· 5-10 cm od umywalek

Dodatkowo, ich długość powinna wynieść 50-60 centymetrów.

Dokładne informację w zakresie konstrukcji toalet dla osób niepełnosprawnych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002. Akt ten przedstawia warunki techniczne dla budynków oraz ich usytuowania, w tym także regulacje prawne dotyczące konstrukcji toalet dla osób niepełnosprawnych.

Poręcze do łazienki dla niepełnosprawnych

Na co zwrócić uwagę wybierając poręcze do toalet dla niepełnosprawnych? Pierwsza kwestia to struktura samego elementu. Jego rolą jest zapobieganie ślizganiu się dłoni osoby opierającej się o poręcz. Innymi słowy, ma zapewnią pełną stabilność. To dlatego warto wybrać takie poręcze, które mają teksturowaną powierzchnię, jaka utrudnia poślizg dłoni. Dodatkowy poziom bezpieczeństwa zapewni pokrywa winylowa.

Co jeszcze jest ważne przy wyborze poręczy dla niepełnosprawnych? Stabilność. Generalnie, montaż powinien odbywać się w oparciu o specjalne uchwyty, które pozwalają poręczy utrzymać pozycję nawet pod dużym naciskiem. Oprócz tego, dobre poręcze do łazienki dla niepełnosprawnych oferowane są w komplecie ze specjalnymi końcówkami i łącznikami. Rolą tych elementów jest umożliwienie montażu w każdym miejscu, niezależnie od warunków panujących w danym miejscu.

Niezwykle istotna jest też możliwość utrzymania poręczy w czystości. Biorąc pod uwagę kontekst ich użytkowania (łazienka), konstrukcja takiego elementu powinna ułatwiać czyszczenie.

Tekst powstał we współpracy z firmą Promador: http://www.promador.pl/