Sprawa z zatruciami po wizytach w Green Caffe Nero nie cichnie. Otrzymaliśmy informację, że do prokuratury wpłynął wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa, a jedna z kancelarii prawnych wystosowała wezwanie do zapłaty w imieniu poszkodowanego klienta kawiarni. Dalsza część artykułu poniżej.

Do naszej redakcji wpłynęła wiadomość z Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Górskiego. W komunikacie poinformowano, że kancelaria złożyła do prokuratury w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zatruciami bakteriami salmonelli po spożyciu ciast w kawiarniach Green Caffe Nero. Co więcej, prawnicy, w imieniu jednego z poszkodowanych, wystąpili też na drogę prawną w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody zdrowotne.W korespondencji pracownicy kancelarii wskazali również, jakie kroki mogą podjąć osoby poszkodowane przez spożycie ciast w kawiarniach spółki Green Caffe Nero. "Przede wszystkim poszkodowani mogą domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wysokość takiego zadośćuczynienia, w zależności od konkretnego przypadku, może wynosić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowanym zalecamy ostrożność przed akceptacją zadośćuczynienia na poziomie kilku tysięcy złotych, które w ocenie Kancelarii nie rekompensuje poszkodowanym doznanych krzywd" - czytamy w komunikacie.Kancelaria wymienia też, że poszkodowani powinni ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, a także kosztów opieki osób trzecich (czyli np. jeśli rodzina musiała zostać z chorymi w domu). Przy całodobowej opiece przez 7 dni kwota ta wyniosłaby aż 5 tys. zł (20-30 zł za godzinę). Ponadto, według kancelarii, można ubiegać się o odszkodowanie od utraconych dochodów i innych korzyści.Autorzy, by unaocznić skalę problemu, posłużyli się danymi o działaniach Państwowego Powiatowego Inspektora Epidemiologicznego. Państwowa instytucja odnotowała, że do 18 czerwca 2018 r. do godz. 10 zgłoszono 112 przypadków zachorowań związanych ze spożyciem jednego z trzech ciast z kremem serwowanych w kawiarniach sieci Green Caffe Nero, w tym 12 dotyczyło dzieci. W kulminacyjnym momencie hospitalizowanych było 21 osób, w tym 3 dzieci. W trakcie kontroli PPIE stwierdził liczne nieprawidłowości, w tym m.in.: przerwanie łańcucha chłodniczego produktów, niewłaściwe przechowywania środków spożywczych, nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej oraz nieprawidłowości stanu technicznego obiektów. Taka sytuacja miała występować nie tylko w Warszawie, ale w lokalach na terenie całego kraju. Co więcej, postępowanie administracyjne wciąż się toczy, a łączna kwota nałożonych na spółkę mandatów może wzrosnąć. Według prawników z Kancelarii Radcy PrawnegoRadosława Górskiego liczne przypadki zatruć świadczą o " rażących zaniedbaniach ze strony osób zarządzających spółką Green Coffee Sp. z o. o., w tym osób odpowiedzialnych za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa żywności".