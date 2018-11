Zawodnik warszawskiej drużyny rugby stracił dobytek życia w pożarze. Trwa zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód

Pożar w Warszawie. Spłonęło mieszkanie warszawskiego rugbisty

Do pożaru doszło w ubiegły poniedziałek 19 listopada. Około godziny 10 parterowe mieszkanie przy ulicy Sarbiewskiego stanęło w płomieniach. W akcji gaśniczej udział brało aż 6 zastępów straży pożarnej, jednak lokal został doszczętnie spalony.

Mieszkanie jest własnością rugbisty z warszawskiej Skry. Zawodnik w pożarze stracił nie tylko cały, materialny dobytek swojego życia, ale i czworonożnego przyjaciela. Przyjaciele Michała zorganizowali zbiórkę pieniędzy, aby zminimalizować koszty remontu. Jak na razie uzbierano niespełna 28 tysięcy złotych, lecz taka kwota nie zaspokoi nawet podstawowych kosztów remontu.

Poniżej publikujemy komunikat organizatorów. Chętni wesprzeć Michała mogą zrobić to tutaj

Nasz przyjaciel Michal, zawodnik zespolu rugby SKRA Warszawa w poniedzialek rano stracil wszystko co mial. Doslownie. Pozar strawil cale mieszkanie. W pozarze zginal tez jego ukochany pies. Jestesmy wszyscy w szoku, ale wiemy, ze nie mozemy bezczynnie patrzec. Musimy pomoc. Pracy jest ogrom. Oczyszczenie mieszkania, remont pochlonie ogromne koszty. Nie wiemy ile uda sie uzyskac z ubezpieczenia mieszaknia, a i to bedzie trwalo. Dlatego juz teraz chcemy Michalowi pomoc - najwazniejsze jest wstawienie okien i uprzatniecie mieszaknia. Michal nie poprosi sam o pomoc, dlatego my, jego przyjaciele bierzemy sprawy w swoje rece. Kazda zlotowka jest na wage zlota. Dziekujemy z gory wszystkim za pomoc!