Zawody w jedzeniu pączków na czas. Tort i szampan dla gości - tak Stolica Pączków świętowała swoje pierwsze urodziny

Ile pączków jesteś w stanie zjeść naraz? Trzy, pięć, a może więcej? Goście Stolicy Pączków sprawdzili swoje siły w niedzielę, 18 listopada. Z okazji pierwszych urodzin lokalu odbyły się zawody w jedzeniu pączków na czas.

Mistrzostwa wystartowały o 11.30. W pierwszej rundzie trzeba było zjeść w jak najkrótszym czasie trzy pączki o różnych smakach. Wyłoniono dwóch zwycięzców, którzy zrobili to najszybciej. Przeszli oni do finałowej rundy, gdzie w ciągu pięciu minut musieli zjeść jak najwięcej pączków z solonym karmelem.

Pierwsze miejsce zdobył Pan Jarosław Borzęcki, który zjadł 6 pączków. Zwycięzca wygrał pudełko pączków, a także Puchar Stolicowego Króla.

Oprócz słodkiej rywalizacji, na gości pączkarni czekało mnóstwo innych atrakcji: tort urodzinowy, szampan, a także zabawy dla maluchów wraz z postacią z bajki. Dodatkowo każdy paragon o wartości minimum 10 zł brał udział w loterii, w której można było zgarnąć zniżki na kolejne zakupy, a wszystkie zebrane tego dnia napiwki zostaną wsparte przez właścicieli lokalu dodatkową sumą i przeznaczone na potrzebujące dzieci.

- Bardzo się cieszę, że dzięki wszystkim naszym klientom jesteśmy w tym miejscu. To jest nie tylko nasza zasługa, ale przede wszystkim naszych gości. To oni nas napędzają do robienia takich wydarzeń jak dzisiaj, do rozwijania się - powiedział Bartosz Głuszcz, właściciel Stolicy Pączków.