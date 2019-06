Zbiórka krwi, Warszawa. KSP zachęca wszystkich do oddania krwi w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Policji Państwowej"

Zbiórka krwi, Warszawa

Akcja została została zorganizowana z okazji 100-lecia Policji Państwowej. Komendant Stołeczny Policji zachęca do wzięcia w niej udziału wszystkich warszawiaków. Oczywiście wszystkich spełniających kilka warunków. Krwiodawcą bowiem może zostać osoba w przedziale wiekowym 18-65 lat. Musi to byś osoba zdrowa i ważąca co najmniej 50 kilogramów. Organizatorzy zalecają, aby na oddanie krwi przyjść po lekkim śniadaniu.

Dzielenie się krwią nic nie kosztuje, a może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Twoja krew może pomóc osobie rannej w wypadku drogowym, kobiecie w ciąży czy dziecku - pisze na swojej stronie KSP

Zbiórka krwi - kiedy?

Akcja odbędzie się w piątek 5 lipca w godzinach 8-16 przed Pałacem Mostowskich na tzw. „Dużej Koronie”. Od samego rana na wszystkich chętnych będzie czekał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z wykwalifikowanym personelem.