Zbiórka książek, Warszawa. Oddaj niepotrzebne książki dla pacjentów szpitali

Jak wziąć udział w akcji?

Aby oddać książki potrzebującym trzeba wykonać kilka kroków. Oto one:

Przejrzyj swoją bibliotekę

Wybierz książki w dobrym stanie, których już nie będziesz czytać (fundacja zbiera książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku. Najważniejsze, żeby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazałbyś bliskiemu w potrzebie)

Wejdź na zaczytani.org i znajdź najbliższy punkt zbiórki

Przynieś tam wybrane książki

Podziel się informacją o Wielkiej Zbiórce ze znajomymi - zrób zdjęcie jak wrzucasz książkę do zaczytanego pudła i podpisz Tworzę biblioteki z zaczytani.org, możesz skorzystać z zaczytanych zakładek: jestem zaczytana/ jestem zaczytany.

Zaczytani już po raz piąty zbierają książki dla pacjentów szpitali w całej Polsce. Tegoroczna zbiórka jest wyjątkowa ze względu na swój zasięg. Książki można oddawać w ponad 300 punktach zbiórki w 74 miastach w całej Polsce. W akcję włączyło się również ponad 500 placówek oświatowych. Tegoroczną edycję uroczyście rozpoczęła Katarzyna Pakosińska oddając Zaczytanym pierwszą książkę. - Projekt Zaczytanych to jedna z najciekawszych inicjatyw społecznym, z którymi miałam do czynienia. To naprawdę ważne aby dzieci w szpitalach mogły liczyć na wsparcie. Czytanie to jedna z form radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Z książek dzieci dowiadują się wiele o emocjach i uczuciach, uczą się radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Bardzo się cieszę, że wiele dzieci otrzymuje takie wsparcie cudownych bohaterów literackich: Elmera, Martynki, Nusi czy Tupcia Chrupcia… no i oczywiście od Zaczytanych – powiedziała Katarzyna Pakosińska- Ambasadorka Zaczytanych.

Poza Pakosińską ambasadorami akcji są też m.in. Katarzyna Błażejewska-Stuhr, kabaret Paranienormalni, kabaret Hrabi, Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak, Julka Cymbaluk, Agnieszka Sienkiewicz, Ilustratorzy - Kinga Kulawiecka, Ewelina Straszewicz, Laura La Wasilewska.

