Na Ursynowie doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu, który został opisany przez serwis haloursynow.pl. Pewien mężczyzna podszedł do siedzącej tyłem na ławce kobiety i oblał ją nasieniem. Sytuacje prawdopodobnie sfilmował. Zboczeniec mógł już wcześniej działać w podobny sposób.

O sprawie informuje portal Halo Ursynów. Czytelniczka serwisu opisała zajście do jakiego doszło w Parku Kozłowskiego nieopodal Kopy Cwila. Mężczyzna miał podejść do siedzącej tyłem kobiety. - Okazało się, że jedną ręką nagrywał film aparatem, a drugą cały czas się onanizował - czytamy w liście pani Anety.Czytelniczka wróciła do parku w towarzystwie swojego chłopaka, by sprawdzić, czy zboczeniec nie zaczepia kolejnych kobiet, ale mężczyzny nie udało się znaleźć. Napastnik był ubrany w sportowy strój rowerzysty. - Poruszał się rowerem, a na szyi miał aparat z obiektywem. Kolor czarny. Jego ubiór też był czarny. Na oczach miał przeciwsłoneczne okulary. Wysoki, szczupły ok 30-35 lat - opisuje mieszkanka Warszawy.Do podobnych incydentów, tym razem w komunikacji miejskiej dochodziło ostatnio na Białołęce. Mężczyzna onanizował się w autobusie, siedząc naprzeciw jednej z kobiet.