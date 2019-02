ZDM: Na drogach giną głównie piesi. Większość z nich to seniorzy

Mniej ofiar wśród pieszych

Drogowcy podsumowali 2018 rok na drogach. Z opublikowanego raportu wynika, że na stołecznych ulicach w ubiegłym roku zginęło 43 osoby. Przeważająca większość z nich to piesi (20), jedynie 7 osób to kierowcy. To wciąż jednak znaczący spadek w ilości ofiar w stosunku do 2017 roku. Wtedy, według danych ZDM, życie straciło 50 osób, w tym 34 pieszych.

Zasługa inwestycji?

Z raportu płyną jednak nie tylko pesymistyczne wnioski. Wskaźnik liczby ofiar na drogach w 2018 był najniższy licząc od 2013 roku. Warszawskie drogi są także znacznie bezpieczniejsze, niż reszta kraju. Wskaźnik liczby wypadków w stolicy wyniósł 24 w przeliczeniu na milion mieszkańców, przy średniej krajowej sięgającej 74 ofiar. Zdaniem autorów raportu, jest to spowodowane inwestycjami poczynionymi w stolicy w ostatnim czasie.

– Inwestujemy w modernizację dróg, by warszawianki i warszawiacy mogli w pełni bezpiecznie poruszać się po mieście. Stale spadająca liczba śmiertelnych wypadków pokazuje, że nasze starania przynoszą efekty. Kontynuujemy sprawdzone rozwiązania i będziemy podejmować się także nowych inicjatyw. Mam nadzieję, że zmiany pozwolą na niemal całkowite ograniczenie nieszczęśliwych sytuacji na drogach – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Jak wskazuje raport, w 2018 roku drogowcy wymienili blisko 1,3 tysiąca latarni i oświetlili 362 przejścia dla pieszych. W kolejne do modernizacji czeka jeszcze 200 kolejnych “zebr”.

