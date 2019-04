„Zdrowie pod kontrolą” w Galerii Bemowo

Przez 8 godzin mieszkańcy Bemowa i okolic będą mogli m.in.:

• zbadać poziom glukozy w krwi;

• wykonać badanie EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, badanie spirometryczne oraz pomiary składu ciała;

• skorzystać z konsultacji dietetycznej oraz kardiologicznej;

• zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku;

• nauczyć się samobadania piersi oraz samobadania jąder;

• poznać zasady udzielania pierwszej pomocy;

• skorzystać z porad i konsultacji dot. skutecznego rzucenia palenia;

• odwiedzić stanowisko zapewniające porady stomatologiczne oraz farmaceutyczne.

Najmłodsi klienci Galerii Bemowo będą mogli odwiedzić „Szpital Pluszowego Misia” z zabawami mającymi na celu oswojenie ich z osobą lekarza i innymi pracownikami szpitala oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi procedurami medycznymi.

„Galeria Bemowo już od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem IFMSA-Poland i chętnie angażuje się w akcje prozdrowotne. Także w najbliższą sobotę nasi Klienci będą mogli skorzystać z solidnej porcji wiedzy o zdrowiu i dobrych nawykach oraz poddać się bezpłatnych badaniom profilaktycznym. Zapraszamy!” – mówi Piotr Bombolski, dyrektor Galerii Bemowo.

„Zdrowie pod Kontrolą” to jedna z największych akcji ogólnopolskich organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Kierowana jest do ludzi w różnym wieku, zaczynając od tych najmłodszych, a na seniorach kończąc. Akcja ma na celu przeprowadzenie podstawowych badań oraz zwiększenie świadomości społecznej na tematy chorób cywilizacyjnych. Akcja profilaktyki prozdrowotnej „Zdrowie pod Kontrolą” organizowana jest dwa razy do roku w 15 największych miastach Polski.