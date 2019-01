Zdrowy grill? To możliwe. Sprawdź 5 najlepszych sposobów na zdrowe grillowani. Wegetariańskie przepisy na grilla

Nowoczesne szaszłyki w wersji fit

Klasyczne szaszłyki z kawałkami karkówki zamień na te z kawałkami drobiu. Popularne są również wersje mięso-warzywne lub warzywne. Zmiana wykorzystanych składników sprawia, że mają one o co najmniej połowę kalorii mniej. W takich szaszłykach może się znaleźć np. papryka, bakłażan, cebula. Intensywność marynaty zapewni dodanie do niej czosnku. Jednak grill to nie tylko dania główne. Grillować można również owoce, w tym ananas, jabłko, gruszkę, truskawki, banany.