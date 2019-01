Ze szkoły do domu, by skorzystać z toalety. Klasy integracyjne są, ale w szkole brakuje łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych

"Czy Wasze dzieci korzystają z toalety na zewnątrz lub muszą wracać do domu, aby z niej skorzystać? Bo my tak" - pisze bezradny ojciec niepełnosprawnego ucznia, po tym jak wyczerpał już możliwości załatwienia sprawy w urzędzie dzielnicy Ursynów. Pan Mariusz od trzech lat zabiega o przystosowanie jednej toalety w szkole do potrzeb niepełnosprawnego syna. Pomoc obiecywali radni, z dzielnicy przychodziły komisje, które badały sprawę, ale faktycznie nie zrobiono zupełnie nic. Zainteresowanie burmistrza dzielnicy sprawą autor posta kwituje słowami "szkoda gadać".

Poskutkował dopiero wpis ojca chłopaka na facebookowej grupie. Post poruszył mieszańców dzielnicy, którzy murem stanęli za uczniem i jego ojcem.

"Od trzech lat mój syn uczęszcza do gimnazjum na ul. Belgradzkiej, obecnie szkoła podstawowa nr 340 ul. Lokajskiego 3. I od tego czasu upominamy się o przystosowanie choć jednej łazienki dla osób niepełnosprawnych" - opisuje sytuację pan Mariusz.

Jak się okazuje, w szkole, do której uczęszczają również inni uczniowie z niepełnosprawnościami, od lat nie ma łazienki przystosowanej do ich potrzeb. Sprawa, która powinna zostać załatwiona natychmiast, od lat jest odwlekana. Jest to niezrozumiałe tym bardziej, że nie chodzi tu o generalny remont, a jedynie, jak zauważają komentujący, o powiększenie pomieszczenia, poprzez np. przesunięcie ściany lub jej wyburzenie tak, aby z dwóch kabin zrobić jedną. "Nie chodzi tu o barierki wspomagające czy jak ostatnim razem wymianę umywalki - tylko o powiększenie choć jednej łazienki tak, aby osoba na wózku mogła z niej normalnie i komfortowo skorzystać". Dla dzielnicy jest to jednak duży - niedający się rozwiązać od lat - problem.

"Brawo władze Ursynowa" - kończy swój wpis ojciec ucznia, a pod postem natychmiast pojawiają się dziesiątki komentarzy od zbulwersowanych sprawą mieszkańców Ursynowa. Burzliwą dyskusją i mocnymi słowami pod adresem władz dzielnicy internauci wywołali do odpowiedzi radnych i samego burmistrza Roberta Kempę, który na początku zaproponował remont... w wakacje. Jak uczeń ma funkcjonować w szkole do tego czasu? O tym w komentarzu już mowy nie ma.

"Szanowni Państwo, to nie jest kwestia jednej łazienki tylko wymiany całości kanalizacji sanitarnej w budynku dawnego gimnazjum, w którym od samego początku nie było łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sukcesywnie w kolejnych szkołach nadrabiamy wieloletnie zaniechania w tej kwestii. W tym miesiącu będzie zlecony projekt wymiany wszystkich instalacji w budynku. Nowa toaleta będzie zrobiona w wakacje, bo będzie robiona wymiana rur. Wcześniejsze zmiany w toalecie były realizowane na wniosek i w porozumieniu z autorem posta" - odpowiedział na post Kempa.

"Czyli do końca roku szkolnego dzięki pana zarządzaniu syn ma najbliższą toaletę w domu - 2 km. Dziękuję Panie Robert Kempa" - skomentował od razu ojciec chłopaka, a do niego dołączyli również inni niezadowoleni z odpowiedzi internauci:

"Jestem wstrząśnięta Pana odpowiedzią. To bardzo bezduszne podejście. Prawa tego dziecka są lekceważone. Czy wymiana wszystkich instalacji sanitarnych w budynku jest niezbędna do poszerzenia jednej łazienki? Chodzi o sedes i ścianę. Tę łazienkę podobnie jak inne przełączy się potem na nowe instalacje. Gdy robimy remont w domu, nie remontujemy całego pionu".

"Przestańcie się wygłupiać. Do czasu wykonania generalnego remontu całej kanalizacji można chyba przystosować dla osoby niepełnosprawnej jedno WC. To może i dziur w drogach nie łatajmy, bo przecież wszystkie drogi czekają na remont generalny".

"Czy do wymiany umywalki, zamontowania dwóch drążków podtrzymujących i przesunięcia muszli klozetowej trzeba wymieniać piony?! Większej głupoty nie czytałem. Ewidentny brak woli".

"Sprawa jest dla mnie prosta. Dopóty dopóki chłopiec nie będzie miał toalety, Burmistrz i wszyscy odpowiedzialni biegają za swoimi potrzebami do publicznej toalety Metro Natolin. Gwarantuję, że najpóźniej w marcu chłopiec mógłby korzystać z nowej, a nie po wakacjach!!!".

Nagłośnienie sprawy i nacisk ze strony lokalnej społeczności przyniosły rezultat. Po kilku godzinach od opublikowania pierwszego komentarza burmistrz Ursynowa zmienił zdanie. Okazało się, że i czas, i pieniądze na remont łazienki w szkole jednak znajdą się szybciej: "Urząd przekaże środki finansowe do szkoły, aby dokonała przebudowy łazienki na jednej z kondygnacji w ferie zimowe".