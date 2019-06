Ze zwierzętami do urzędu. Wola otwiera swoje drzwi dla czworonogów. Trwają prace nad zmianą w regulaminie placówki

Załatwianie spraw w wolskim urzędzie z psem u boku to pomysł radnej Urszuli Kęcik-Staniszewskiej, która złożyła w tej sprawie interpelację. Obecnie właściciele czworonogów muszą zostawiać swoje zwierzęta przed wejściem, ponieważ na drzwiach placówki widnieje zakaz wprowadzania psów.

- Sama od dawna mam psa z którym spędzam bardzo dużo czasu i chodzę nawet do pracy. Często spotykam się też z opiniami mieszkańców, w szczególności osób starszych, że chętnie przyszliby załatwić sprawę w urzędzie przy okazji spaceru z psem. Obecnie niestety jest to niemożliwe, dlatego zwróciłam się do Zarządu Dzielnicy Wola z interpelacją w tej sprawie - powiedziała radna.