Zemsta i 50 twarzy Greya, czyli majówka w teatrze. Nie wszystkie sceny robią sobie wolne

„Zemsta nietoperza”

„Taka energia, taka najczystsza rozrywka zdarza się w teatrze niezwykle rzadko. Reżyser przeniósł akcję sztuki do stolicy i uwspółcześnił przekład (również arii), dzięki czemu z mocnym przymrużeniem oka pokazał, jak się bawi warszawka” - pisała po premierze w Teatrze Narodowym nasza recenzentka - Maja Margasińska. Akcja spektaklu w reż. Michała Zadary rozgrywa się we współczesnej stolicy. Główny bohater Eisenstein (Mateusz Rusin) mieszka w wieżowcu przy Złotej 44. Na scenie oglądamy ekskluzywne imprezy, przebieranki, salonowe intrygi, małżeńskie zdrady. Jeśli zdawało wam się, że polskiemu teatrowi brakuje humoru, na „Zemście nietoperza” zmienicie zdanie. Dużym atutem spektaklu jest świetna gra aktorska. Bilety: 45 zł.

Teatr Narodowy

3, 4, 5.05.

„Lepiej już było”

1 i 2 maja Teatr Współczesny zaprasza na brawurową komedię „Lepiej już było” ze znakomitą Martą Lipińską w roli Esmeraldy Quipp, emerytowanej aktorki szekspirowskiej, która nagle traci ukochanego kota i dach nad głową. Nie traci jednak fasonu i dzięki aktorskim sztuczkom próbuje sobie poradzić.

Teatr Współczesny

1, 2.05.

„Klaps! 50 twarzy Greya”

Sztuka nawiązująca do „Pięćdziesięciu twarzy Greya” E.L. James – słynnego czytadła dla kobiet, będąca subtelną kpiną z tej książki. W spektaklu w reż. Johna Weisgerbera autorka powieści spotyka się z dwójką stworzonych przez siebie postaci, które kłócą się z nią o ich wizerunki. Spektakl z piosenkami. Na scenie Magdalena Lamparska, Marta Walesiak i Mateusz Damięcki.

Teatr Polonia

1, 2, 3.05.

„Mayday” i „Mayday 2”

Och-Teatr również nie robi sobie wolnego. 1 i 2 maja zobaczymy tam komedię „Mayday” w reż. Krystyny Jandy, a dzień później „Mayday 2”. Historia londyńskiego taksówkarza bigamisty (w tej roli Rafał Rutkowski), któremu przez lata udaje się lawirować między dwiema kochającymi go żonami, jest uwielbiana przez widzów. „Mayday 2” to jej kontynuacja. „Napuszone dramaty i »ciągnięcie flaka«, jak to się brzydko mówi, prucie się z trzewi - to brałam 40 lat, garściami. Teraz niech młodzi dają krew. Honorowi krwiodawcy” - pisała Krystyna Janda w dzienniku.

Och-Teatr, 1, 2.05. „Mayday, 3.05. „Mayday 2”

„Narkotyki”

Spektakl na podstawie dzieł Witkacego, w którym motywem przewodnim są używki. Część postaci to artyści z dwudziestolecia międzywojennego, jak choćby Zofia Stryjeńska czy Witkacy (Tomasz Nosinski/ Paweł Tomaszewski), a część to bohaterowie sennych wizji. „Korzystając z tekstów dramatycznych Witkacego, jego listów i publicystyki, przyglądamy się, jak figura skandalisty i eksperymentatora może dziś wypełnić zadany jej przez autora cel: na nowo, na własnych warunkach nawiązać dialog ze społeczeństwem” - czytamy w opisie spektaklu.

Studio TeatrGaleria

1, 2, 3, 4.05.

„Ostatni”

„Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasza wyobraźnia nie sięga zbyt daleko w przyszłość - piszą twórcy spektaklu. - Dlaczego z przerażeniem snujemy teorie o życiu na Ziemi za ćwierć wieku, czemu paraliżuje nas myśl o pojutrze? I czemu sztuka ma problem z opowiadaniem o najbardziej palącej zmianie, czyli o zmianie klimatycznej?” Reż. Romuald Krężel.

Nowy Teatr

3.05.