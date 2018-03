Zaproponowany przez miasto projekt "Osiedla Warszawy" zdążył już wzbudzić sporo kontrowersji. Zakłada on budowę nowych osiedli mieszkaniowych w porozumieniu i przy partycypacji architektów, urbanistów, zarządców dzielnic czy przyszłych mieszkańców. W pilotażu wybrano dwie lokalizacje – tereny Żerania FSO oraz Portu Żerańskiego. Koncepcja spotkała się z krytyczną oceną stowarzyszeń miejskich.

Władze miasta podkreślają, że w "Osiedlach Warszawy" innowacyjny jest sposób konsultacji i przygotowań do zbudowania osiedli – w trakcie dialogu wypracowana zostanie koherentna wizja łącząca postulaty zainteresowanych stron.– Projekt „Osiedla Warszawy” ma przede wszystkim stworzyć taki model współpracy z mieszkańcami i inwestorami, dzięki któremu w transparentny, bezpieczny, profesjonalny i partycypacyjny sposób powstaną koncepcje zagospodarowania wybranych obszarów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Poprzez tę inicjatywę chcemy budować miasto, które ma służyć jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom – dodaje. W marcu mają odbyć się trzydniowe warsztaty, podczas których zaproszeni eksperci, strona społeczna oraz inwestorzy zaprezentują swoje pomysły. Ostatecznie pojawią się one w raporcie, który trafi do społecznych konsultacji.Choć pomysł intensywniejszego włączenia mieszkańców i ekspertów do wpływu na urbanistyczne założenia miasta jest wart docenienia, to nie brakuje też głosów krytycznych. Koncepcja wybudowania osiedli dla tysięcy ludzi na terenach FSO i Portu Żerańskiego spotkała się z reakcją stowarzyszenia "Miasto jest Nasze", inicjatywy "Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim" oraz władz dzielnicy Białołęka. W oświadczeniu MJN czytamy: "Ratusz mówi: chcemy kolejnych osiedli deweloperskich na Żeraniu. My mówimy: prawobrzeżne dzielnice nie muszą być wielką sypialnią Warszawy. Białołęka, Praga i Targówek zasługują także na to, aby na ich terenie znalazły się nowe miejsca pracy, nowe centra miejskie oraz zadbane tereny zielone i rekreacyjne". Co więcej, stowarzyszenie zaproponowało, by w halach po zakładach samochodowych powstało warszawskie centrum handlowo-inwestcyjne o powierzchni 180 tys. m², którego wizytówką byłby zrekonstruowany pawilon SuperSam.Z kolei przedstawiciele inicjatywy "Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim" zwracają uwagę, że przyszłość warszawskich terenów poprzemysłowych powinna zostać ustalona w wyniku dłuższej debaty, a przeznaczenie ich jedynie pod zabudowę mieszkaniową przeczy zdrowemu rozsądkowi. Port Żerański to z kolei jedna z ostatnich w okolicy enklaw przyrody. Założenia urbanistyczne co do tej okolicy powinny uwzględniać więc przede wszystkim zachowanie obecnego bogactwa przyrodniczego i ukierunkowanie zmian w stronę terenów rekreacyjnych.Kolejne wątpliwości wypłynęły od Zarządu Dzielnicy Białołęka. Jego członkowie wyrażają zdziwienie, że tereny Portu Żerańskiego znalazły się w projekcie "Osiedla Warszawy". Jak przekonują, ten obszar docelowo miał być przeznaczony głównie na realizowanie usług, a obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy zakłada, że jedynie 40 procent tych terenów może być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. Co jeszcze ważniejsze, w sąsiedztwie planowanych inwestycji nie znajdują się żadne inne osiedla, brakuje też infrastruktury do obsługi ewentualnych mieszkańców, a więc dróg dojazdowych, żłobków czy przychodni lekarskich.