Zero waste = zero taste? Wcale nie!

Zero waste to w dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”. Ten pozytywny trend, a właściwie cała filozofia funkcjonowania we współczesnych czasach, pozwala przynieść korzyści nie tylko dla naszej codzienności, ale przede wszystkim dla środowiska. Każda, nawet najmniejsza zmiana w naszym zachowaniu, jak chociażby ograniczenie ilości foliowych torebek podczas zakupów i zamienienie ich na jedną, wykonaną z organicznej bawełny torbę, czy zaprzestanie używania plastikowych słomek w restauracjach, powoduje, że małymi krokami zbliżamy się do sukcesu. Dzięki drobnym zmianom nasz dom, jakim jest Ziemia, stanie się miejscem bardziej przyjaznym, a otaczający nas świat stanie się bardziej zrównoważony i mniej zanieczyszczony.

Nowe nawyki zero-waste możemy też wprowadzić w swojej kuchni. Planując posiłki, róbmy zakupy z przygotowaną wcześniej listą, żeby nie kupować niepotrzebnych produktów. Czasem jednak zdarzy nam się kupić jeden kawałek mięsa więcej bo „przecież przyjdą goście”, a nie możemy sobie też odmówić pysznego sernika, którego i tak nie zmieściliśmy po uczcie w restauracji. Co zrobić żeby takie produkty nie wylądowały w koszu?

W takich przypadkach z pomocą przychodzi marka FoodSaver, która w swojej ofercie posiada bogatą ofertę urządzeń pomagających przechowywać każdy rodzaj żywności - od produktów sypkich przez stałe, delikatne, aż po płynne jak sosy czy zupy. Wszystko za sprawą próżniowego pakowania żywności. System ten ułatwi nam przechowywanie żywności w lodówce czy zamrażarce, zatrzymując wartości odżywcze składników na dłużej.

Jednym z topowych modeli, znajdujących się w ofercie marki FoodSaver, jest zgrzewarka próżniowa FFS005X. Tak jak inne urządzenia do próżniowego pakowania żywności tej marki, pozwala ona na zatrzymanie świeżości do 5 razy dłużej. Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości materiałów, m.in. stali nierdzewnej, więc idealnie współgra z wystrojem nowoczesnej kuchni. Dzięki kilku trybom pracy umożliwia pakowanie żywności nie tylko takiej jak suszone owoce, kruche ciastka, sos, ale również pomaga odpowiednio zabezpieczyć upieczony kawałek soczystej wołowiny. Wbudowane w urządzenie schowek na rolkę folii do pakowania oraz ostra gilotyna, sprawiają że urządzenie jest bardzo wygodne w obsłudze. Model ten współpracuje z akcesoriami marki FoodSaver, więc możemy być spokojni o dostęp do bogatej oferty pojemników, folii i worków, które możemy wykorzystywać w naszej codziennej pracy w kuchni.

W gamie produktów marki mamy do dyspozycji specjalne pojemniki wykonane z trwałego, odpornego i bezbarwnego Tritanu® - plastiku wolnego od BPA (bisfenolu-A, który może powodować reakcje alergiczne). Opakowania są odporne na pęknięcia, plamy i zapachy. Można ich używać w zmywarce do naczyń i kuchence mikrofalowej. Dla fanów lodówkowego porządku dobrą informacją będzie, że pojemni FoodSaver Fresh są do siebie dopasowane- można je układać jeden na drugim, co ułatwia utrzymanie porządku w lodówce. Pojemniki są dostępne w pojemnościach od 475 ml aż do 2,3 litrów. Dodatkowy specjalny pojemnik do marynowania pomoże zamarynować ulubione mięso bądź warzywa w kilka minut zamiast kilku godzin.

Oprócz specjalnych pojemników do dyspozycji mamy dedykowane worki i folie, które świetnie sprawdzą się, gdy zajdzie potrzeba mrożenia, czy dzielenia żywności na porcje na kolejne dni. Folie i worki są dostępne w różnych wariantach. Są to między innymi wersje do gotowania na parze czy ze specjalną taśma absorbującą do przechowywania tzw. mokrych produktów jak mięso. Każda folia i worki są wyprodukowane w sposób higieniczny, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i ich trwałość. Dodatkowo, podobnie jak pojemniki marki FoodSaver, są wolne od niebezpiecznego bisfenolu-A.

Inwestując wyłącznie w jedno niewielkie urządzenie, możemy być spokojni o naszą żywność, którą zamkniemy szczelnie w wysokiej jakości pojemnikach i foliach, dzięki czemu w czasach filozofii zero waste już nigdy nie powiemy sobie „znów to zmarnowałem”.

